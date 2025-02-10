Amasya'da Su Fiyatlarına Yaşanan Büyük Zam - Son Dakika
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Politika

Amasya'da Su Fiyatlarına Yaşanan Büyük Zam

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Amasya'da CHP'nin yönetimi sonrası suyun tonu 5 TL'den 19 TL'ye yükseldi. Belediye Başkanı Turgay Sevindi, artışın maliyetler nedeniyle gerekli olduğunu ve şehre hizmet için yapıldığını açıkladı. Önceki dönem başkanı ise suyun en ucuz olduğunu savundu.

10.02.2025 15:16  Güncelleme: 15:20
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Amasya'da suya afaki zam: 5 TL olan su 19 TL oldu

AMASYA - Amasya'da MHP döneminde tonu uzun süre 1 TL'den satılıp 5 TL'ye çıkan suyun fiyatı, 31 Mart seçimlerinde CHP'nin belediye yönetimini kazanması sonrasında, önce 11 TL'ye ardından 19 TL'ye yükseltildi.

Başkan Sevindi: "1 TL'ye satılan suyun bedelini Amasyalı hep beraber ödüyor"

11 aydır şehri yöneten CHP'li Belediye Başkanı Turgay Sevindi, maliyetler nedeniyle tarife artışına gidildiğini açıkladı. Yazın susuz kalmamak için halktan tasarruf yapmasını isteyen Başkan Sevindi, "1 TL'ye satılan suyun bedelini Amasyalı hep beraber ödüyor. Amacımız burada şehre hizmet etmek. Belediye hizmetlerinin bedava yada çok ucuz olmasıyla ilgili kanunda bir düzenleme yok" dedi.

Mehmet Sarı: "En ucuz suyu biz satıyorduk. Vatandaşın suyuna, sabununa karışmayacaksın"

Belediyeyi yönettiği dönemde şehre henüz faaliyete geçirilemeyen otel binası ve HES yatırımı kazandırdığını, su maliyetindeki farkı da elektrik üretiminden karşılamaya çalıştığını hatırlatan önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise, " Türkiye'nin en ucuz suyunu biz satıyorduk. Vatandaşın suyuna, sabununa karışmayacaksın" ifadelerini kullandı.

Suyun en çok kullanıldığı Ağustos ayında 8 milyon 750 bin TL su tahsilat yapıldığını anlatan Belediye Başkanı Sevindi, "Elektrik faturası 7 milyon TL gelmiş. Günlükte ortalama 10 tane su arızamız var. Biz yine zararına iş yapmışız. Geldiğimiz noktada su 14 lira. Kdv'si ve atık suyuyla beraber 19 TL. Bizim şu anda suyumuzun maliyeti minimum 25 TL. Eğer hemşerilerimiz yaptığımız zam doğrultusunda uyguladığımız geçiş tarifesine uyar ise su faturaları fazla gelmeyecek" diye konuştu.

"Umarım yazın susuz kalmayız"

Belediye meclisi toplantısında Aralık ve Ocak ayındaki su sarfiyatına bakıldığında yaklaşık 28 bin ton kar edildiğine değinip zam yapılmasını istemeyen meclis üyelerine seslenen Sevindi, "Umarım hemşehrilerimiz bu orana uyar ve yazın hiçbirimiz susuz kalmayız. Tabi bu paraları da cebimize koymuyoruz. Şehre hizmet etmek adına kullanacağız. Siz istiyorsunuz ki zam yapmayalım. İşçi sayısı kalabalık devam etsin. Ama hizmet de devam etsin. Bunların hepsi bir araya gelince hizmet edemiyoruz" şeklinde konuştu

Kaynak: İHA

Turgay Sevindi, Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Amasya, Zam, Son Dakika

Son Dakika Politika Amasya'da Su Fiyatlarına Yaşanan Büyük Zam - Son Dakika

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