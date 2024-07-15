Amasya Üniversitesi Rektörü: Hainlerin 15 Temmuz gecesi yaptığı kalleşliği unutmadık

Politika

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, "Hainlerin 15 Temmuz gecesi milletimize yaptığı kalleşliği hiçbir zaman unutmadık ve unutturmayacağız" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla yayımladığı mesajda 15 Temmuz 2016 gecesi Türk milletinin demokrasiye ve bağımsızlığa olan inancının hain bir darbe girişimiyle sınandığını belirten Rektör Turabi, "Milletimizin iradesine ve ülkemizin geleceğine kasteden, demokrasiyi ortadan kaldırmayı hedefleyen bu hainler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve çağrısı ile meydanlara çıkan aziz milletimiz tarafından engellendi. Üzerinden sekiz yıl geçmesine rağmen bu hainlerin 15 Temmuz gecesi milletimize yaptığı kalleşliği hiçbir zaman unutmadık ve unutturmayacağız. Minarelerden yükselen sala sesleri ile 15 Temmuz gecesi güçlü tokadını FETÖ/PDY mensubu teröristlerin enselerine indiren Türk Milleti her alanda gelişerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine sağlam adımlarla ilerlemeye devam edecektir" diye konuştu.

Rektör Turabi, "Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin zafer günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Gazilerimize ise sağlıklı bir ömür diliyorum. Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı. - AMASYA