Ameliyattan çıkan Özgür Özel\'in yeni imajı

Politika

Bayramı memleketi Manisa'da geçiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayram namazının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seçimden sonra mercek ameliyatı olan Özel'in gözlüksüz yeni imajı dikkat çekti.

İşte Özgür Özel'in yeni imajı;

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramını memleketi Manisa'da ailesiyle birlikte geçiriyor. Özel, Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camisi'nde kıldığı Ramazan Bayramı namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"CEHALET DEMEYE DİLİM VARMAZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin,"Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır. Herkes aklını başına almalı, rüzgar ektiği müddetçe fırtına biçeceğini unutmamalıdır" sözlerine tepki gösterdi.

"Bu ülke sandıkta kurulmadı demek dilim varmaz cehalet demeye dil sürçmesi olduğunu kabul etmek isterim. Dünyada bir ülke sandıkla kurulmuşsa bu ülke kurulmuştur. Kurtulmadan önce bile kuruluşu öncelemiş milli iradeyi öncelemiş bir liderin kurtardığı bir ülkeye sandıkta demokrasiyle kurulmamış demek abesle iştigaldir. Sayın Bahçeli'nin benim öğretmeme ihtiyacı yoktur ama 23 Nisan 1920 günü bu ülke önce gazi Mustafa Kemal Atatürk ve birinci meclisin mensuplarının kıldıkları Cuma namazından sonra dualarla açılmış, ardından aldığı ilk karar mazbata tetkik komisyonudur. Bu dünyada ülkesini kendiliğinden bulmuş olanlarla bizi kimse karıştırmasın. Genel başkanlığını yaptığım bu parti de savaş meydanlarında kurulmuştur, savaş meydanlarında bu ülke kurtulmuştur ve bu savaşın komutanı TBMM olmuştur. Üçer aylık dönemlerde başkomutanlık görevini Atatürk'e devretmiş üçer aylık dönemlerde oylama yapmıştır. Bu ülkeyi sandıkta kurulmadı demek ve sandık dışını çare göstermek bugüne kadar önüne gelen herkese darbeci diyenlerin herhalde sürçülisanıdır ki bayramın yüzü suyu hürmetine biz de affedelim.

İYİ PARTİ'DE KURULTAY SÜRECİ

Özel, İYİ Parti'de yaşanan kurultay sürecine ilişkin olarak, "Sayın Akşener bu ülkeye önemli hizmetleri olmuş kıymetli bir siyasetçidir. İyi Parti gibi genç yeni bir parti ile Türkiye siyasetinde önemli bir arayış içine girmiştir. Geçmiş dönemde birlikte ittifak olduğumuz bu cumhuriyet meydanında ortak mitingler yaptığımız günlerimiz olmuştur. Tabi ki tüm siyasi partilerin içişleri kendi işleridir, liderlerin kararları kendi kararlarıdır. Hayırlı uğurlu olsun. Aramızda birtakım siyasi tartışmalar kendisinin birtakım eleştirileri olmuştur, o zaman canı sağ olsun demiştim, bugün de benden yana bir hakkı varsa helal olsun." sözlerini kullandı.

"ERDOĞAN'DAN BAŞLAYARAK TÜM LİDERLERİ ARAYACAĞIM"

CHP lideri, "Bugün sayın Erdoğan'dan başlayarak tüm siyasi parti liderlerini arayacağım. Birinci parti olma sorumluluğuyla tüm siyasi parti liderlerini arayacağım." dedi.