Ameliyattan çıkan Özgür Özel\'in yeni imajı

Bayramı memleketi Manisa'da geçiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayram namazının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seçimden sonra mercek ameliyatı olan Özel'in gözlüksüz yeni imajı dikkat çekti.
İşte Özgür Özel'in yeni imajı;
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramını memleketi Manisa'da ailesiyle birlikte geçiriyor. Özel, Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camisi'nde kıldığı Ramazan Bayramı namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Özgür Özel'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin,"Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır. Herkes aklını başına almalı, rüzgar ektiği müddetçe fırtına biçeceğini unutmamalıdır" sözlerine tepki gösterdi.
"Bu ülke sandıkta kurulmadı demek dilim varmaz cehalet demeye dil sürçmesi olduğunu kabul etmek isterim. Dünyada bir ülke sandıkla kurulmuşsa bu ülke kurulmuştur. Kurtulmadan önce bile kuruluşu öncelemiş milli iradeyi öncelemiş bir liderin kurtardığı bir ülkeye sandıkta demokrasiyle kurulmamış demek abesle iştigaldir. Sayın Bahçeli'nin benim öğretmeme ihtiyacı yoktur ama 23 Nisan 1920 günü bu ülke önce gazi Mustafa Kemal Atatürk ve birinci meclisin mensuplarının kıldıkları Cuma namazından sonra dualarla açılmış, ardından aldığı ilk karar mazbata tetkik komisyonudur. Bu dünyada ülkesini kendiliğinden bulmuş olanlarla bizi kimse karıştırmasın. Genel başkanlığını yaptığım bu parti de savaş meydanlarında kurulmuştur, savaş meydanlarında bu ülke kurtulmuştur ve bu savaşın komutanı TBMM olmuştur. Üçer aylık dönemlerde başkomutanlık görevini Atatürk'e devretmiş üçer aylık dönemlerde oylama yapmıştır. Bu ülkeyi sandıkta kurulmadı demek ve sandık dışını çare göstermek bugüne kadar önüne gelen herkese darbeci diyenlerin herhalde sürçülisanıdır ki bayramın yüzü suyu hürmetine biz de affedelim.
Özel, İYİ Parti'de yaşanan kurultay sürecine ilişkin olarak, "Sayın Akşener bu ülkeye önemli hizmetleri olmuş kıymetli bir siyasetçidir. İyi Parti gibi genç yeni bir parti ile Türkiye siyasetinde önemli bir arayış içine girmiştir. Geçmiş dönemde birlikte ittifak olduğumuz bu cumhuriyet meydanında ortak mitingler yaptığımız günlerimiz olmuştur. Tabi ki tüm siyasi partilerin içişleri kendi işleridir, liderlerin kararları kendi kararlarıdır. Hayırlı uğurlu olsun. Aramızda birtakım siyasi tartışmalar kendisinin birtakım eleştirileri olmuştur, o zaman canı sağ olsun demiştim, bugün de benden yana bir hakkı varsa helal olsun." sözlerini kullandı.
CHP lideri, "Bugün sayın Erdoğan'dan başlayarak tüm siyasi parti liderlerini arayacağım. Birinci parti olma sorumluluğuyla tüm siyasi parti liderlerini arayacağım." dedi.
Son Dakika › Politika › Ameliyattan çıkan Özgür Özel'in yeni imajı - Son Dakika
Kütahya'da Vali Musa Işın ve protokol üyeleri, Ulu Camii'de düzenlenen bayramlaşma programına katılarak halkın bayramını kutladı. Bayramlaşma sonrası protokol üyeleri, vatandaşlarla kahvaltı yaparak sohbet etti.
Türk güvenlik güçleri, terörle mücadeleyi yurtiçi ve yurt dışında kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. Uluslararası çapta aranan PKK'lı terörist Mehmet Kopal, Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Teröristin yakalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı birlikte çalıştı.
Yeniden seçilen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bayrama bir gün kala mazbatasını aldı. Sengel, vatandaşlarla birlikte kazanıp bölüşmeye devam edeceklerini belirtti.
BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Ramazan Bayramı münasebetiyle ilçedeki kurum amirleri ve vatandaşlar ile bayramlaştı.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile 5. kez yüz yüze görüştü. Petro ve beraberindeki heyet, başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te, Maduro tarafından törenle karşılandı. Diplomatik ilişkilerin düzelmesinin ardından 5. kez bir araya gelen Petro ile Maduro'nun iki ülke ilişkilerini ele aldığı bildirildi.
AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Kasapoğlu mesajında, Ramazan ayının hüznünü geride bırakarak bayrama ulaşmanın sevincini paylaştıklarını belirtti ve bu mübarek ay boyunca yapılan ibadet ve duaların kabul olmasını niyaz etti. Ayrıca, Mahalli İdareler Genel Seçimleri süresince milletle bir ve beraber olma bahtiyarlığını yaşadıklarını ve bu beraberliğin Ramazan'ın sevinci ve kardeşlik iklimiyle bereketlendiğini ifade etti. Kasapoğlu, Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın tüm insanlığın hayrına ve esenliğine vesile olmasını diledi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ramazan Bayramı nedeniyle memleketi Yalova'da Elmalık Köyü Camii'nde bayram namazını kıldı. İnce, cami avlusunda köylülerle bayramlaştıktan sonra mezarlık ziyareti yaparak ailesinin bayramını kutladı.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı tatilinde Edirne'deki sınır kapılarından yurt dışına çıkışların 3 kat arttığını belirtti. Sezer, bayram boyunca kentteki tedbirlerin devam ettiğini ve güvenlik birimleri ile sağlık personelinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Sınır şehri olmaları nedeniyle yurt dışına çıkışlarda yoğunluk yaşandığını söyleyen Sezer, tatilin başlangıcından itibaren sınır kapılarında yolcu ve araç çıkışlarında büyük bir artış olduğunu belirtti. Ayrıca, bayram tedbirleri kapsamında 1780 personel ve 240 araçlık bir ekip görevlendirildiğini ve trafik kazalarında geçen yıla göre yüzde 50 oranında azalma olduğunu da vurguladı.
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