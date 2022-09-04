Şehit ailelerinden Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi - Son Dakika
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Şehit ailelerinden Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi

04.09.2022 12:03
Şehit ailelerinden Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, yaptıkları ortak basın açıklaması ile göreve geldiğinde KHK'lıları göreve iade edeceğini söyleyen CHP...

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, yaptıkları ortak basın açıklaması ile göreve geldiğinde KHK'lıları göreve iade edeceğini söyleyen CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Sözen ve Gündüz yaptıkları ortak basın açıklamasında, göreve geldiğinde KHK'lıları göreve iade edeceğini söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun terör seviciliğini, FETÖ hayranlığını bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Açıklamada, "15 Temmuz gecesi kaçıp saklanan, maç izler gibi hain alçak FETÖ darbesini saklandığı evde televizyon karşısında çay, kahve yudumlayarak izleyen FETÖ sevicisi Kılıçdaroğlu şimdi de iktidara geldiğinde 252 şehidimizin, 2734 gazimizin katillerini göreve iade edeceğini ifade ediyor. Hatta bu hainleri devletin önemli makam ve mevkilerine getireceğini ima ediyor. Şimdi bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Bu sözler alçaklık değil midir? Bu küstahlık değil midir? Bu terör seviciliği değil midir? Bu FETÖ hayranlığı değil midir? Bu soruların cevabını yüce milletimiz çok iyi biliyor" denildi.

Başkanların açıklamasının devamında, "Bize göre oturduğu koltuğu FETÖ'cü hainlerin hazırladığı ve uyguladığı kaset komplosuna borçlu olan Kılıçdaroğlu bu sözleriyle söz verdiği FETÖ'cüleri serbest bırakacağım diyerek diyet borcunu ödemek istiyor. Çünkü Kılıçdaroğlu, oturduğu koltuğu FETÖ'cülere borçludur. Şehit aileleri ve gazileri temsil eden bizler bir kez daha Kılıçdaroğlu'na sesleniyoruz. Hiç kimse bizim adımıza şehitlerimizin, gazilerimizin katillerini, teröristleri, terör destekçilerini affedemez. Bizler kimseye böyle bir yetki, böyle bir vekalet vermedik. PKK'nın arka bahçesi olan hatta PKK'nın kendisi olan HDP ile kol kola yürüyen Kılıçdaroğlu şehit aileleri, gazilerimiz adına konuşamaz, hatta şehitlerimizin ve gazilerimizin ismini dahi ağzına alamaz. Kılıçdaroğlu ve saz ekibi bilmelidir ki, yüce milletimiz, teröristleri göreve iade edeceğim diyen bir siyasi partiye ve onun genel başkanına sandıkta gereken cevabı verecek ve hiç bir zaman kendilerine yetki vermeyecektir. Son olarak şunu ifade etmeliyim ki; KHK'lılar içinde mağdur olan var mı, var olduğuna inanıyorum, suçsuz olan var mı, var olduğuna inanıyorum, iftiraya uğrayan var mı, var olduğuna inanıyorum, durumu gözden kaçan var mı, var olduğuna inanıyorum. Ama bunların sayısı KHK'lılar içinde milyonda birdir. Bunların sayısı bir kişi bile olsa, bunları tespit etmek ve mağduriyetlerini gidermek öncelikle yargının işidir, devletimizin ilgili kurumlarının işidir. Bir kişinin dahi mağdur edilmemesi hukuk devletinin gereğidir, büyük devlet olmanın gereğidir. Varsa hataların tespit edilip düzeltileceğine olan inancımız da tamdır. Kılıçdaroğlu ve ekibinin oluşturmak istediği algı farklıdır. Bu algı devletimizin altına yerleştirilmek istenen bir dinamittir. Kılıçdaroğlu ve ekibi bu algıyla cezaevindeki teröristlerin, FETÖ'cülerin umutlarını yeşertme çabası içerisindedirler" ifadelerine yeril verildi. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Şehit ailelerinden Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi - Son Dakika

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