Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte atılan "Muhtar bile olamaz" manşetlerini hatırlatıp gazetecileri uyardı: Kendinize ayar verin ayar - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte atılan "Muhtar bile olamaz" manşetlerini hatırlatıp gazetecileri uyardı: Kendinize ayar verin ayar

04.01.2023 20:45

7. Anadolu Medya Ödülleri'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte gazetelerin kendisi hakkında attığı "Muhtar bile olamaz" manşetleri hakkında konuştu. Erdoğan, "Ufkunuz o kadar dar ve kısır ki, muhtar bile olamaz dediğiniz kişi cumhurbaşkanı oldu. Önce bu başlıkları atanlara bir şeyi hatırlatmak lazım; kendinize ayar verin ayar." dedi.

7. Anadolu Medya Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SEÇİLMİŞ BAŞBAKANA DİKTATÖR DİYE GAZETECİ KILIKLILAR GÖRDÜK"

Okuduğu şiir nedeniyle 28 Şubat döneminde verilen hapis cezasını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetelerin kendisi için, "Muhtar bile olamaz" şeklinde haberler yaptığını söyledi. Erdoğan, "12 Eylül darbecilerine manşetlerden selam çakan medya kuruluşlarımız olmuştur; hatta ileri gidiyorum kalemşorler olmuştur. Ülkenin seçilmiş başbakanına diktatör diyen gazeteci kılıklılar gördük. 28 Şubat döneminde muhtıracıların haber bülteni gibi yayın yapan medya organlarımız vardı. Okuduğumuz şiir sebebiyle hakkımızda verilen mahkeme kararını 'muhtar bile olamayacak şeklinde adeta kutlayan gazeteler gördük" ifadelerini kullandı.

"MUHTAR BİLE OLAMAZ DEDİĞİNİZ KİŞİ CUMHURBAŞKANI OLDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Burada bir muhtarları küçümsemek, iki yarının siyasetine kendine göre yön vermek. Ne oldu? Ufkunuz o kadar dar ve kısır ki, muhtar bile olamaz dediğiniz kişi cumhurbaşkanı oldu. Önce bu başlıkları atanlara bir şeyi hatırlatmak lazım; kendinize ayar verin ayar. Ayar vermezseniz millet size ayar verir. Hükümetlerimiz döneminde hak ve özgürlükleri genişletmek için yaptığımız bir yasa değişikliğine '411 el kaosa kalktı' diyerek saldıran, vesayet odaklarına davetiye çıkaran medya kuruluşları oldu.

"BAY KEMAL NİYE KONUŞMUYORSUN?"

Kandil'deki terör baronlarına 'yere izmarit atmıyorlar' diye övgü yağmurları yapan gazeteler gördük. Şu anda o baronlar kız yavruların taciz edildiği merkezler hale geldi. Bay Kemal niye konuşmuyorsun? Oraya niye sesin çıkmıyor? Diyarbakır annelerine niye bir ziyaret etmiyorsun? Orayla niye bir irtibat kurmuyorsun. İşte sen kurmazsan millet sana hizaya gelmeyi gösterecek."

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Politika, Güncel, Son Dakika

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