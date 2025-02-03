Anahtar Parti\'den Deprem Bütçesi Açıklaması

Politika

ANAHTAR Parti Çevre , Şehircilik, Afet ve Su Politikaları Başkanı Emine Küçükali , " Deprem bütçesi oluşturacağız. İmar aflarına, depreme dayanıksız binaların yasallaştırılmasına da asla müsaade etmeyeceğiz. Depreme dirençli ve güvenli şehirler inşa edeceğiz. Bizler çözümleri sürdürülebilir olacak şekilde geliştiriyoruz" dedi.

Anahtar Partili Emine Küçükali, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Küçükali, konuşmasında, "Tüm milletimize sabırlar diliyorum. Acıları, anıları ve yaşattıkları felaket bizim için unutulmayacak bir sorumluluktur. Bugün sadece iki yıl önce kaybettiklerimizi anmak için değil bir daha böyle bir acıyı yaşamamak üzere ne yapmamalıyız? Onu konuşmak için buradayız. Hatırlayın lütfen. 6 Şubat'ta biz Kahramanmaraş merkezli bir depremi yaşarken aylar sonra biz enkazını kaldırmaya devam ederken Tayvan'da aynı büyüklükte bir deprem yaşandı. Biz 60 bin vatandaşımızı enkaz altında bırakırken, Tayvan'da yaşanan aynı büyüklükteki depremde sadece üç kişi hayatını kaybetti. Bilim insanları yıllardır Doğu Anadolu fayının tehlikede olduğunu söylüyor. Deprem yönetmeliğine uygun olmayan binaların varlığı bilinmiyor muydu? Bilinmesine rağmen 2018 yılında oy almak uğruna imar barışıyla bu 11 ilde toplam 294 bin yapıya yapı kayıt belgesi verildi" diye konuştu.

Küçükali, "Düşündüğümüzde devlet vatandaşına böyle bir tuzak kurar mı diye soruyoruz. Bakanıyla, genel müdürüyle, belediye başkanıyla, imar müdürüyle, mimarı, mühendisi, müteahhitti ile organize bir suç gibi değil mi? Riski yönetemedikleri için afet asrın felaketine dönüştü. O gün iktidar bunu asrın felaketi diye de itiraf etti. Fakat bu riski biz yönetemedik ve bu sebepten enkaz altında kaldık diye itiraf edemedi" ifadelerini kullandı.

Küçükali, "Biz Anahtar Parti olarak öncelikle nitelikli yapı envanterimizi çıkaracağız ve şeffaf bir şekilde paylaşacağız. Deprem bütçesi oluşturacağız. En önemlisi kitle kaynak yönetim sistemini kuracağız. İmar aflarına, depreme dayanıksız binaların yasallaştırılmasına da asla müsaade etmeyeceğiz. Yapı denetim sistemini bağımsız ve etkin hale getireceğiz. Depreme dirençli ve güvenli şehirler inşa edeceğiz. Kentsel dönüşümde müteahhitler değil, vatandaşın güvenliğini öncelikleyeceğiz. Deprem uyarı sistemlerini saniyelerin bile hayat kurtardığını hepimiz biliyoruz. Mutlaka afet yönetim sistemiyle güçlendireceğiz. Anahtar Parti olarak bizler çözümleri sürdürülebilir olacak şekilde geliştiriyoruz" dedi.