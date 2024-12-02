Anahtar Parti, Suriye'deki Durumu Değerlendirdi - Son Dakika
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Politika

Anahtar Parti, Suriye'deki Durumu Değerlendirdi

Anahtar Parti, Suriye\'deki Durumu Değerlendirdi

Anahtar Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda, Suriye İç Savaşı'nın Türkiye için yarattığı ulusal güvenlik sorunları ve çözüm önerileri değerlendirildi.

02.12.2024 15:51  Güncelleme: 15:52
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ANAHTAR Parti'de Başkanlık Divanı üyeleri, Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu ile bir araya geldi.

Anahtar Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Suriye İç Savaşının başlangıcından bugüne bölgede artan istikrarsızlık, kriz ve çatışma ortamı Türkiye için ulusal güvenlik sorunu haline gelmiştir. Bir iç savaş olarak ortaya çıkan süreç vekalet savaşları halinde derinleşerek küresel güçlerin ulus devletlerin sınırlarını değiştirmek için terör unsurları sahaya sürdüğü bir savaş halini almıştır. Bu durum ülkemiz bakımından; sınır güvenliğinin kaybedilmesi, kitlesel göç ve demografik işgal terör unsurlarının ülke içerisinde saldırılar gerçekleştirmesi, uluslararası zeminde güç ve pozisyon kaybı gibi ağır sonuçlar doğurmuştur. Tüm bu olumsuzluklara karşı en baştan beri Anahtar Parti olarak durduğumuz yer aynıdır. Türkiye'nin menfaatine olan tüm adımları tereddütsüz olarak desteklemek, ülkelerin sınırlarına ve üniter yapılarına saygı göstermek, bölgemizde istikrar ve huzurun tesis edilmesine katkı vermek. Halep başta olmak üzere son günlerde Suriye'de yaşanan gelişmelere de aynı perspektiften bakıyoruz. Suriye'nin bir an evvel istikrara kavuşarak terör unsurlarından arındırılması, bunun için resmi hükümetin muhatap alınacağı uluslararası bir müzakere sürecinin başlatılması, bu süreç içerisinde ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü ve Suriye'nin yeniden imarını içerecek adımların atılmasını sağlamak zorundayız. Unutulmasın ki, Suriye nihayetinde Suriyelilere aittir. Tüm dünyanın bilek güreşi yaptığı bir zeminde Türk Devleti'nin, Türk Milletinin menfaatleri ve güvenliği için gereken tüm tedbirleri almak, bu kapsamda da saha gücünü korumak maksadıyla gerekli faaliyetleri alınmasına zorunlu olduğu da izahtan varestedir. Gelişmelerin bir oldu bitti ile sınırımızda terör devletlerine, Suriye Devleti'nin toprak bütünlüğünü bozacak işgal girişimlerine, küresel emperyalizmin kendilerine alan açma girişimlerine izin vermemesi için hükümeti tüm adımlarını çok dikkatli atma ve milli menfaatlerimizden asla taviz vermeme hususlarında uyarıyoruz. Süreci dikkatle takip ettiğimizin bilinmesini isteriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Yavuz Ağıralioğlu, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Türkiye, Suriye, Dünya, Son Dakika

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