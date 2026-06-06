Anahtar Parti Zirvesi Bolu'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Anahtar Parti Zirvesi Bolu'da Gerçekleşti

Anahtar Parti Zirvesi Bolu\'da Gerçekleşti
06.06.2026 15:39
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Yavuz Ağıralioğlu, Anahtar Parti Zirvesi'nde siyasi sorunlara çözüm odaklı yaklaşım sergiledi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Bolu'da partisince düzenlenen "AR-GE Strateji ve Ortak Akıl Zirvesi"ne katıldı.

Abant Gölü Milli Parkı'nda bir otelde gerçekleştirilen zirvede, partinin genel başkan yardımcıları çalışma alanlarında yürütülen ve planlanan projelere ilişkin sunum yaptı.

Sunumların ardından konuşan Ağıralioğlu, AK Parti'nin uzun yıllardır iktidarda kalmasının nedenlerinden birinin güçlü analiz, raporlama ve organizasyon kapasitesi olduğunu söyledi.

Anahtar Parti'nin farkının daha iyi rapor yazmak veya daha güçlü AR-GE mekanizması kurmak olmadığını dile getiren Ağıralioğlu, partiler üstü anlayışla Türkiye'nin bütün birikimini ortak hedefler etrafında buluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin mevcut siyasi anlayışın yetersiz kaldığı alanlarda çözüm üretmek amacıyla kurulduğunu ifade ederek, partiler arasındaki rekabetten çok ülkenin sorunlarına odaklandıklarını anlattı.

Partisinin saha çalışmalarına değinen Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin Türkiye genelinde yaklaşık 800 noktada teşkilatlanmasını tamamladığını belirtti.

Ağıralioğlu, siyasi tartışmaların dışında milletin sorunlarına odaklandıklarından bahsederek, iktidar ve muhalefet arasındaki çekişmeler yerine vatandaşların kayıplarını ve beklentilerini konuştuklarını dile getirdi.

"Türkiye'nin mevcut siyasi kutuplaşmasının ötesinde yeni yol önerdiklerini" söyleyen Ağıralioğlu, "Bu 86 milyonu doğru sistemle buluşturursanız memleketi ayağa kaldıracak, gürül gürül istikbale taşıyacak kapasitesi var. Anahtar Parti bu kapasiteye yürüyor işte." dedi.

???????Ağıralioğlu, konuşmasında CHP'nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na katılmasını da eleştirdi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yavuz Ağıralioğlu, Politika, Türkiye, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Politika Anahtar Parti Zirvesi Bolu'da Gerçekleşti - Son Dakika

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