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ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi Anıtkabir'i Ziyaret Etti

ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, yeniden genel başkan seçilmesi dolayısıyla partisinin ilk MKYK toplantısı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Çelebi ve beraberindeki partililer, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Çelebi, Anıtkabir Özel Defteri'ne duygusal bir mesaj yazdı.

ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi Anıtkabir\'i Ziyaret Etti
05.01.2024 - 16:35,  Güncelleme: 16:38
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Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı İbrahim Çelebi, yeniden genel başkan seçilmesi dolayısıyla partisinin ilk MKYK toplantısı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Çelebi ve beraberindeki partililer, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Çelebi, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Kurtuluş Savaşı'mızın eşsiz komutanı, devletimizin kurucusu, Cumhuriyet'imizin banisi, mazlum milletlerin ilham kaynağı aziz Atatürk, bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bu dönemde, Kurtuluş Savaşı'mızı zafere taşıyan direniş ruhuyla, yurt içinde ve yurt dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Anavatan Partisi yeni yönetimi olarak, bilim, teknoloji, kalkınma ve çağdaşlık yolunda daha evvel olduğu gibi kararlılıkla ilerliyor, birlik ve beraberlik duygularıyla vatanımıza sahip çıkıyor, açtığınız hedeflere hiç durmadan ilerliyoruz. Bizim davamız vatan, adresimiz Anavatan, ruhunuz şad mekanınız cennet olsun."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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