ANAP Tekirdağ Kurucu İl Başkanı Engin Bilge Vefat Etti

Politika

Anavatan Partisi (ANAP) Tekirdağ Kurucu İl Başkanı Engin Bilge, 81 yaşında vefat etti.

Tekirdağspor Başkanlığı da yapan ANAP Tekirdağ Kurucu İl Başkanı Engin Bilge için Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi Orta Cami'de öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine milletvekilleri, çeşitli siyasi ve yerel yönetim temsilcileri, vatandaşlar ve Bilge'nin yakınları katıldı.

Engin Bilge'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Tekirdağ Yeni Şehir Mezarlığına defnedildi. - TEKİRDAĞ