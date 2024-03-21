Kadir Özkaya, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçildi - Son Dakika
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Politika

Kadir Özkaya, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçildi

Anayasa Mahkemesi'nin 19. Başkanı olarak Kadir Özkaya seçildi. Yüksek Mahkeme Başkanlık seçimi sonucunda 15 üyeden 9'unun oyunu alan Özkaya, rakibi Yusuf Şevki Hakyemez'i geride bıraktı. Kadir Özkaya, Tarsus doğumlu olup, Gazi Üniversitesi mezunudur. İdari yargıda uzun yıllar görev yapan Özkaya, 2014 yılından beri Anayasa Mahkemesi üyesidir.

21.03.2024 10:59
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Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi.

Yüksek yargıda seçim maratonun ilk ayağı tamamlandı. AYM'nin 18. Başkanı Zühtü Arslan'ın Yüksek Mahkemedeki 12 yıllık görev süresinin 20 Nisan'da dolması nedeniyle başkanlık seçimi süreci gerçekleştirildi. 15 üyeden 9'unun oyunu alan Kadir Özkaya, AYM'nin 19. Başkanı oldu. Rakibi Yusuf Şevki Hakyemez ise 6 oy aldı.

Kadir Özkaya kimdir

Kadir Özkaya, 12 Ağustos 1963 tarihinde Tarsus'ta doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1985 yılında mezun oldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulundu. 4 Şubat 1991 tarihinde başladığı idari yargı hakimlik stajını tamamladıktan sonra 13 Mayıs 1993 tarihinde Danıştay tetkik hakimliğine atandı. Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevini sürdürürken, 2011 yılında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine; 18 Aralık 2014 tarihinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmişti. Evli ve iki çocuk babası. Kadir Özkaya, 21 Mart'ta yapılan seçimde Zühtü Arslan'ın yerine AYM'nin yeni başkanı seçildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yargı, Hukuk, Politika, Son Dakika

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