Anayol Partisi lideri Karakurt, kurultayda Borç Tasfiye Bakanlığı kuracağını açıkladı

ANAYOL Partisi'nin Büyük Kurultayı, Ankara'da gerçekleştirildi. Kocatepe Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Büyük Kurultay'a siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile delegeler katıldı. Anayol Partisi Genel Başkan Ali Karakurt'un tek aday olduğu kurultayda; 'Milletin vicdanı, halkın adamı' sloganıyla partinin Türkiye vizyonu, demokrasi, adalet, ekonomik kalkınma, üretim, eğitim, sağlık ve gençlerin geleceğine yönelik politika ve hedefleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Kurultayda konuşan Anayol Partisi Genel Başkan Ali Karakurt, "Üretimi de borçla yapıyoruz. Devlet, borca bağımlı bir sistemle hükümetler eliyle halka maalesef zulmetmektedir. Bu düzen; emeği küçültüyor, girişimciliği boğuyor, gençlerin umudunu çalıyor, emekliyi, asgari ücretliyi açlık sınırı altına mahkum ediyor. Geleceğin gelirini bugünden çalıyor. Biz bu düzene itiraz ediyoruz. Anayol'un ekonomi anlayışı; paranın millileşmesidir. Bunun için devletimizin kendi parasına faiz ödeyerek ulaşmasını kaldıracağız. Borç ekonomisinden üretim ekonomisine geçen bir finansal para kredi sistemi kuracağız. Bunun için 'Üretim Odaklı Dönüşüm Fonu' kuracağız; ihracata ve verimliliğe, istihdam arttırıcı yatırım yapan işletmelere uzun vadeli maliyetsiz finansman sağlayacağız. Teşvik çıktıya ve istihdama bakacak; ölçülecek, gerekirse geri istenecek" diye konuştu.

'DEVLET YURTLARINI TAMAMEN ÜCRETSİZ HALE GETİRECEĞİZ'

Gençler ve öğrencilere yönelik çalışmalarının da olduğunu belirten Karakurt, "Devlet yurtlarını tamamen ücretsiz hale getireceğiz. Kampüs kantinlerinde ve yemekhanelerde öğrenci yemeklerini sembolik fiyatla; örneğin 10 lira seviyesinde sunacağız. Örgün eğitim öğrencilerimizin tiyatro ve sinemadan ve sanatsal bir çok alandan ücretsiz yararlanmasını sağlayacağız. Örgün eğitim gören tüm öğrenciler için internet erişimini ücretsiz sağlayacağız. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin katkı paylarında yüzde 100 destek sağlayacak, fiili yükü ortadan kaldıracağız" dedi.

'BORÇ TASFİYE BAKANLIĞI'NI KURACAĞIZ'

Karakurt, uygulanabilir, ölçülebilir reform takvimleri olduğunu vurgulayarak, "İlk 100 günde; 'Siyasi Etik Yasası' teklifini Meclis'e sunacak, keyfi mülakata son verecek, 'Bütçe Gör' portalının ilk sürümünü açacağız. İlk yıl içinde; yargı bağımsızlığı paketini getirecek, seçim barajını yüzde 1'e indirecek, 'Üretim Odaklı Dönüşüm Fonu'nu faaliyete geçirerek, Borç Tasfiye Bakanlığı'nı kuracağız. Şirketlerimize, KOBİ'lerimize, esnafımıza ve özellikle borç batağı içinde ne yapacağını bilmeyen hanehalkımıza nefes aldıracak iktisadi programımızı kararlılıkla uygulayacağız. Mevcut faize dayalı planlı borçlandırıcı ekonomik modelini büyük bir kararlılıkla değiştireceğiz. Bu takvim, vitrin için yazılmış süslü bir liste değildir. Her adımın maliyeti, takvimi ve ölçülebilir sonucu olacak. Bütün bu başlıklarda ortak çizgimiz: Üretim merkezli ekonomi, gelire göre vergi, açık bütçe, liyakat, bağımsız yargı, yüzde 1 seçim barajı, üreten köyler, istihdam bulan gençler, depreme hazır şehirler, hukuk içinde sınır güvenliği ve Türkiye merkezli dış politika" ifadelerini kullandı.