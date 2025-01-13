Ankara Belediyesi 2023 İlk Meclis Toplantısı - Son Dakika
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Politika

Ankara Belediyesi 2023 İlk Meclis Toplantısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi, soru önergeleri ve bütçe konularını görüştü.

13.01.2025 22:16
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, bu yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.

Işık, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı oturumda, soru önergelerini aldı.

ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, toplantıda söz alarak, verdikleri soru önergelerine detaylı cevap verilmek yerine görmezden gelindiğini ileri sürdü.

Yalçın, ABB'nin konser harcamalarına yönelik tartışmalara ilişkin 7 Kasım 2024'te verdikleri soru önergesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Biz buna cevap alamadık. Aralık ayında tekrar bununla ilgili soru önergesi vermemize gerek olmadığını söyledim. Sözlü olarak, 'Bunun cevabını tarafımıza gönderilmesini rica ederim.' dedim. Ancak ocak ayına geldik, 2 aydır bununla ilgili cevap alamadık. Yine ifade etmek istiyorum. Genel Sekreterlik makamı oraya bir YouTube linki koymuş, diyor ki 'Bu linkte belediye başkanımız açıklama yapmıştı, oradan bakıp alabilirsiniz.' Böyle gayrıciddi bir soru önergesi cevabı olmaz, olamaz. Biz, soru önergelerimizin istediğimiz bilgileri içerir nitelikte detaylı olarak tarafımıza gönderilmesini rica ediyoruz. Soru önergelerimizin tamamıyla ilgili istediğimiz neyse bunların tarafımıza verilmesini rica ediyoruz."

Meclis Birinci Başkanvekili Işık, Yalçın'ın açıklamalarına cevaben, "Bu soru önergesi kısmını geçen ay da sormuştunuz. Ben öğrendim, yasa gereği vermemiz mümkün değilmiş. Cumhuriyet savcılığının soruşturma açtığı bir konuda bilgi isteyen milletvekilleri olmuş, onlara da size verilen cevap verilmiş." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, ABB'nin 8 milyar 230 milyon liraya kadar kredi kullanmasına ilişkin başkanlık yazısı ile tam zamanlı sözleşmeli personele, itfaiye hizmetlerinde görevli personele ve zabıta hizmetlerinde görevli personele 2025'te ödenecek maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesine ilişkin başkanlık yazısı kabul edildi.

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri kapsamında hak sahibi vatandaşlara 2025'te yapılacak kira desteğinin yüzde 43,93 olarak belirlenmesine ilişkin gündem maddesinin görüşüldüğü sırada AK Parti ve MHP grubu, bu desteğin güncellenmesi talebinde bulundu.

Bu gündem maddesini bir sonraki birleşimde görüşmeye karar veren Meclis Birinci Başkanvekili Işık, cuma günü toplanmak üzere oturumu kapattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Ankara Belediyesi 2023 İlk Meclis Toplantısı - Son Dakika

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