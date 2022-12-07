Mansur Yavaş'tan "Aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt: 6'lı masa ne derse ona uyacağız - Son Dakika
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Mansur Yavaş'tan "Aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt: 6'lı masa ne derse ona uyacağız

07.12.2022 09:45

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen "Aday olacak mısınız?" sorusuna "6'lı masa ne derse ona uyacağız" cevabını verdi.

İsmi muhalefetin Cumhurbaşkanı adayları arasında geçen Mansur Yavaş önceki gün, bir üniversitede gençlerle buluştu. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ADAY OLACAK MISINIZ?" DİYE SORDU

Bir öğrencinin "Aday olacak mısınız?" sorusuna Yavaş'ın, "Ben bu soruyu duymamak için hiçbir yere gitmiyorum" demesinin ardından salonda gülüşmeler yaşandı.

"6'LI MASA NE DERSE ONA UYACAĞIZ"

Yavaş, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Ankara halkı bizi Ankara için seçti. Hizmet etmemizi bekliyor. Bizden başka bir görev istenirse, biliyorsunuz bu, Altılı Masa'nın görevi. Biz, o ne derse ona uyacağız."

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Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Son Dakika

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