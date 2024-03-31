Mansur Yavaş: Seçim sonucundan tereddüdümüz yoktur, akşam belediyenin bahçesinde buluşmak üzere

Politika

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yoktur, inşallah akşam dokuzdan sonra belediyenin bahçesinde buluşmak üzere." dedi.

AİLECE SANDIK BAŞINA GİTTİLER

Mansur Yavaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için eşi Nursen Yavaş, kayınvalidesi, kızları, damatları ve torunlarıyla oy kullanacağı Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geldi. Yavaş, oyunu eşi ve torunuyla "4101" numaralı sandığa attı.

"BELEDİYENİN BAHÇESİNDE BULUŞMAK ÜZERE"

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Yavaş, "Ankara için hayırlı uğurlu olsun. Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yoktur. İnşallah akşam 21.00'den sonra belediyenin bahçesinde buluşmak üzere" ifadesini kullandı. Yavaş, okulun bahçesinde seçmenlerle fotoğraf çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.