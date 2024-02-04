Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mart Ayında Mamak Metrosu İnşaatına Başlanacağını Açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Yurt dışı kredisi ile inşallah mart içinde Mamak metrosu yapımı başlayacak. İnşallah önümüzdeki dönem de bitirmek bana nasip olacak." ifadelerini kullandı.
ABB'den yapılan açıklamaya göre Yavaş, Ankara Kent Konseyi tarafından düzenlenen Çorum Hitit Dernekler Federasyonu İstişare Toplantısı'na katıldı. Yavaş, burada yaptığı konuşmada, belediyenin işleyişine ilişkin bilgi verdi.
Yavaş, vatandaşların talebi üzerine Ankapark'ta bulunan küçük oyuncakları kiraya verip burayı yeşil alan olarak hizmete sunacaklarını bildirdi.
Ankara Kent Konseyinin 1800'ün üzerinde paydaşı olduğunu ve her hafta toplantılar gerçekleştiğini belirten Yavaş, "Kendi konularıyla ilgili her görüşten insan buraya geliyor, bir rapor hazırlıyor. Bazen bir karar istiyorlar. Bunları da Belediye Meclisine gönderiyoruz ve orada da oy birliği ile geçiyoruz. Kentin ortak aklı böyle işliyor." bilgisini paylaştı.
"Mart içinde Mamak metrosu yapımı başlayacak"
Yapılan işleri soranların gözlerinin sadece betonları gördüğünü söyleyen Yavaş, Mamak Metro Projesi ile ilgili de şunları kaydetti:
"Metro ihalesini yaptık ama aşağı yukarı en fazla 400 milyon avro teklif beklerken 578 milyon avro civarında teklif geldi. Önceden birbirlerini yiyen firmalardan 3 tanesi her ne hikmetse teklif bile vermedi. 'İhale ne olursa olsun yapalım. Mamaklılar yapamadın der ve seçim riske girer' diye düşünmedim. Yöneticilik budur. Seçim kazandıracağını da bilsem, kaybettireceğini de bilsem ben o imzayı atmam. Bir ay geç olsun, iki ay geç olsun biz bunu Mamaklılarla mutlaka paylaşırız. Şimdi yurt dışı kredisi ile inşallah mart içinde Mamak metrosu yapımı başlayacak. İnşallah önümüzdeki dönem de bitirmek bana nasip olacak."
Yavaş, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, "Son günlerde adaylar el yükseltmeye başladılar, emeklileri hatırladılar. 6 aydır neredeydiniz? Ben 6 aydır emeklilere destek oluyorum. İnsanlarımız o kadar hassas ki... Ne kadar çok emekli var ama bu kriterlere uyup bize müracaat eden emekli sayısı şu anda 28 bin oldu. Yani 100 bin kişi de gelmedi, gerçek ihtiyaç sahibi geldi." ifadelerini kullandı.
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