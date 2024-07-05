Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tasarruf tedbirleriyle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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Politika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tasarruf tedbirleriyle ilgili açıklama yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tasarruf tedbirleriyle ilgili açıklama yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ziyaret ederek tasarruf tedbirleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yavaş, tasarrufun belediye başkanlarının görevi olduğunu belirtti ve tedbirlerin ekonomiyi olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.

05.07.2024 19:46  Güncelleme: 19:49
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tasarruf tedbirleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Tasarruf zaten yapılması gereken bir şey, zaten belediye başkanlarının görevleri tasarruflu davranmaktır" dedi.

Başkan Yavaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı makamında ziyaret etti. Yavaş'ı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Köksal, Afyonkarahisar Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önümüzdeki günlerde protokol imzalayacağını ve kardeş belediye olacaklarını vurguladı.

Ziyarette gazetecilerin soruları üzerine hükümetin uyguladığı tasarruf tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Yavaş, tedbirlerin olumlu yönde ekonomiyi etkileyeceğini dile getirdi. Başkan Yavaş, "Tasarruf zaten yapılması gereken bir şey. Biz ihalelerimizi açık yapmak suretiyle ve bunu kamuoyu ile kuruşuna kadar harcadığımız her parayı web sayfasından açık bir şekilde vatandaşı aktararak bugüne kadar getirdik. Bizim hayali ve hiçbir çılgın projemiz yoktu. Dolayısıyla bu tasarruf tedbirleri bizleri mutlaka etkiledi ama sonuçta olumlu yönde etkileyecek. Bakanla bu konuyu görüştük sanırım kendileri ufak tefek değişiklikler de yapacak konu ile ilgili. Bizi çok etkilemiyor ama diğer belediyelerin ne kadar etkiliyor zamanla göreceğiz. Ama biraz aceleci çıktılar tasarruf edelim derken bizim Ankara'da zarar ettiğimiz konular var ama biz de buna seve seve uyacağız. Zaten belediye başkanlarının görevleri tasarruflu davranmaktır. Ülkemiz bu hale geldiyse yolsuzluk ve israf yüzünden geldi bizim özellikle de bu konuda yani belediye başkanları olarak çok örnek olmamız lazım ve inşallah da olacağız" dedi.

Gerçekleştirilen ziyaret daha sonra basına kapalı olarak devam etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tasarruf tedbirleriyle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika

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