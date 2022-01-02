Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Beypazarı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı ilçesinde incelemede bulundu.

Yavaş, Beypazarı Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte ilçe sakinleriyle bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Mansur Yavaş, belediye olarak hayata yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Birlik ve beraberliğin önemini anlatan Yavaş, "Son iki buçuk yılda Ankara'ya tüm Türkiye'ye örnek olacak çalışmalara imza attık. Atmaya da devam diyoruz." dedi.