Ankara'da Çok Boyutlu Harekatlar Konferansı - Son Dakika
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Politika

Ankara'da Çok Boyutlu Harekatlar Konferansı

Ankara\'da Çok Boyutlu Harekatlar Konferansı
21.05.2025 19:09
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Savunma Sanayii Başkanı Görgün, NATO konferansında Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini tanıttı.

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NATO'nun Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleşen Multi Domain Operations (MDO) Conference 2025 etkinliğine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Ankara'da ev sahipliği yaptığımız Çok Boyutlu Harekatlar Konferansı'nda; savunma sanayiimizin çok alanlı kabiliyetlerini, NATO'ya sunduğumuz katkıları ve teknoloji vizyonumuzu paylaştık. Müttefiklik ruhunun gereği; güvenlik tehditlerine birlikte çözüm üretirken, kısıtlayıcı uygulamalardan uzak, yapıcı bir iş birliği zeminini savunuyoruz. Dijital dönüşümden yapay zekaya, bulut mimarisinden uyumluluk ve çevik mühendisliğe uzanan temel eksenler ise bizim için sadece kavramsal değil, tüm projelerimizde operasyonel önceliklerdir. NATO'ya; sahada kanıtlanmış teknolojilerimizle, genç ve dinamik savunma sanayi ekosistemimizle hizmet etmeye hazırız. Bu stratejik konferansa öncülük eden NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı'na (ACT) ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederim."

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Dijital Dönüşüm, Haluk Görgün, Yapay Zeka, Güvenlik, Politika, Türkiye, Ekonomi, Savunma, Ankara, Nato, Son Dakika

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