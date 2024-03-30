Ankara'da seyir halindeki kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı - Son Dakika
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Politika

Ankara'da seyir halindeki kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

Ankara\'da seyir halindeki kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

Ankara-Niğde Otoyolu Gölbaşı mevkiinde seyir halinde olan 21 FR 663 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, en yakın hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

30.03.2024 16:30  Güncelleme: 16:32
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Ankara'da seyir halindeki kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Olay, Ankara- Niğde Otoyolu Gölbaşı mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Ankara-Niğde Otoyolunda Niğde istikametine doğru hareket eden 21 FR 663 plakalı kamyonun sürücüsü Fahri Tunçbilek'in hakimiyetindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından yol kenarına devrildi. Bunun üzerine çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kamyon sürücüsü Tunçbilek, en yakın hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ankara'da seyir halindeki kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı - Son Dakika

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