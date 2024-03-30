Politika

Ankara'da seyir halindeki kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Olay, Ankara- Niğde Otoyolu Gölbaşı mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Ankara-Niğde Otoyolunda Niğde istikametine doğru hareket eden 21 FR 663 plakalı kamyonun sürücüsü Fahri Tunçbilek'in hakimiyetindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından yol kenarına devrildi. Bunun üzerine çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kamyon sürücüsü Tunçbilek, en yakın hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA