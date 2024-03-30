Ankara'da seyir halindeki kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Olay, Ankara- Niğde Otoyolu Gölbaşı mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Ankara-Niğde Otoyolunda Niğde istikametine doğru hareket eden 21 FR 663 plakalı kamyonun sürücüsü Fahri Tunçbilek'in hakimiyetindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından yol kenarına devrildi. Bunun üzerine çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kamyon sürücüsü Tunçbilek, en yakın hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA
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Türkiye'de yarın yapılacak olan 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için Bolu'da sandıklar kuruldu ve hazırlıklar tamamlandı. Bolu'da merkez köyler hariç 166 bin 303 seçmenin oy kullanacağı kabin bölümleri ve 529 sandık kuruldu. Bolu genelinde ise 239 bin 169 seçmen, 1061 sandıkta oy kullanabilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas hızlı tren hattının açıldığını ve şimdi Kırıkkale'den Çorum'a olan kesimin ihalesinin yapıldığını belirterek, bu trenin Kırıkkale'den yola çıkarak Trabzon'a da geleceğini söyledi. Uraloğlu, Trabzon'da yapılan altyapı projeleri ve hizmetler hakkında bilgi verdi ve vatandaşlardan destek istedi.
Muş'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi dolayısıyla Muş İl Nüfus Müdürlüğü bugün ve yarın açık olacak. Seçim dolayısıyla oy kullanacak vatandaşların T.C. kimlik kartı talepleri için randevusuz olarak işlemler yapılacak. Ayrıca fotoğrafsız kimlikleri olan vatandaşlara geçici fotoğraflı kimlik belgesi verilecek. Nüfus müdürlükleri, seçim günü de açık olacak ve vatandaşların mağduriyetlerini gidermek adına hizmet verecektir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göngören'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap ederek, İstanbul'un kaynaklarının yağmalandığını ve seçime hazırlananların olduğunu belirtti. Ayrıca deprem konusunda önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı ve İstanbul'un yeniden dinamizmine kavuşturulması için çalışacaklarını söyledi.
Malatya'da 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine saatler kala kent genelindeki okullarda sandıklar ve oy verme kabinleri kuruldu. Toplam 542 bin 177 seçmenin oy kullanacağı kentte 07.00'da başlayacak oy kullanma işlemleri için tüm hazırlıklar tamamlandı. Seçim günü öncesi ve sonrasında toplam 4 bin 844 güvenlik personeli görev alacak.
Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin evine, lüks saatlerini mal varlığında beyan etmediği gerekçesiyle yapılan ön soruşturma kapsamında polis baskını düzenlendi. Evinin kapısı koçbaşıyla kırıldı. Boluarte'nin mal varlığı olarak beyan etmediği lüks saatleri aramak amacıyla gerçekleştirilen operasyonda, başkanın evde olmadığı belirtildi. Boluarte, daha önce saatleri çalışarak kazandığını ifade etmişti.
Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'de seçim turu atarken nostaljik klasik araçlarla renkli bir atmosfer oluşturdu. Başkan Palancıoğlu, seçim dönemini bayram havasında geçirdiklerini belirtti ve Melikgazi'ye daha güzel hizmetler kazandırmak için çalışacaklarını söyledi.
AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Ovacık ilçesine yatırım yapılmadığı iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Şahin, Ovacık'ta yapılan projelerden bahsederek, cezaevi, meslek yüksek okulu, hastane ve kaymakamlık binalarının tamamlanacağını bildirdi.
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