Ankara'da Uluslararası Başkent Kültürel Etkileşim Buluşmaları Düzenlendi - Son Dakika
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Politika

Ankara'da Uluslararası Başkent Kültürel Etkileşim Buluşmaları Düzenlendi

Ankara\'da Uluslararası Başkent Kültürel Etkileşim Buluşmaları Düzenlendi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Uluslararası Başkent Kültürel Etkileşim Buluşmaları'na katılarak, Cumhuriyetin ve kültürlerin sonsuza kadar yaşayacağını vurguladı.

05.08.2024 15:32  Güncelleme: 15:37
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Ankara Gençlik Parkı'nda düzenlenen "Uluslararası Başkent Kültürel Etkileşim Buluşmaları"na katılan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Cumhuriyetimiz var oldukça inşallah bu kültürlerimiz de yaşayacak. Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacak, sonsuza kadar yaşayacak" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Keçiören Belediyesi, Ankara Kent Konseyi ve Ankara Katılımcı Yönetim Derneği iş birliğiyle "Uluslararası Başkent Kültürel Etkileşim Buluşmaları" düzenlendi. Gençlik Parkı'nda düzenlenen etkinlikte farklı coğrafyalardan gelen 11 ülkenin halk dansları topluluğu, yöresel halk oyunlarını sergiledi. Programa katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı konuşmada, "Gördüğünüz gibi çeşitli ülkelerden gelen folklor gruplarının aslında birçoğunun birbirine benzer figürleri var. Çünkü coğrafya ortak. Kafkasya, Anadolu, Balkanlar figürlerinin birbirine benzemesi gayet doğal, çünkü birbirinden etkileniyorlar. İşte özellikle Türk dünyası coğrafyasında ortak kültür var. İşte bu somut olmayan kültür mirasıdır. Bu mirasın kaybolmaması lazım. Bu nedenle bizler de Ankara'da somut kültür mirasının yanında somut olmayan kültür mirasını da yaşatmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin Ulus'ta yapılmasına da dikkat çeken Yavaş, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimiz var oldukça inşallah bu kültürlerimiz de yaşayacak. Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacak, sonsuza kadar yaşayacak. İnşallah bu kültürlerimizde kaynaşmak suretiyle sonsuza kadar yaşayacak. Biz bir ve beraber olarak kenetlenmiş bir şekilde Cumhuriyetimizin 100. yılından itibaren nice 100 yıllara, sonsuza dek Cumhuriyet yaşasın." - ANKARA

Kaynak: İHA

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