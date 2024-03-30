Ankara\'daki okullarda seçim sandıkları kuruldu

Yeni yerel yöneticilerin seçileceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar Ankara'daki okullarda kurulmaya başlandı.
Türkiye'de yarın gerçekleştirilecek 31 Mart 2024 yerel seçimleri dolayısıyla seçimlerin sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilebilmesi dolayısıyla okullarda son hazırlıklar yapılıyor. Yarın 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullanacak. Bu çerçevede 4 milyon başkentlinin okul sınıflarında oy kullanacağı kabin bölümleri ve sandıkları, sandık başkanları tarafından kuruldu. Daha sonra ise sandık başkanları, sınıflardaki sıraları düzenleyerek sandık kurulu ve gözlemciler için hazır hale getirildi. Sandık numaraları ise okul koridorlarına ve kapıların üzerine asıldı. - ANKARA
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Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Kayseri'de toplam 5 bin 560 kolluk kuvveti personeli görev alacak. Bu personeller arasında 1454 jandarma personeli, 3 bin 574 polis memuru il merkezinde ve 532 polis memuru ise ilçelerde görev yapacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de gerçekleştirdikleri kadro değişikliği hakkında konuşarak, bu ekibe inandıklarını ve güvendiklerini belirtti. Özel, Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Eşki'ye destek istedi ve İzmir'in özgürlüklerin kenti olduğunu vurguladı. Ayrıca, yarın yapılacak seçimlerde genç seçmenleri sandık başına beklediklerini söyledi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Yüreğir Belediye Başkan adayı Mustafa Lenger, Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar'ı destekleme kararı aldığını belirtti. Lenger, Nacar'ın Yüreğir'e en iyi şekilde hizmet vereceğine inandığını ifade etti. Cumhur İttifakı'nın adayı Halil Nacar da Lenger ve BBP Yüreğir İlçe Başkanlığına teşekkür etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile 7 gün 24 saat vatandaşlara cevap verdiklerini belirtti. Bakan Göktaş, Tip-1 Diyabetli çocuklara glikoz ölçüm cihazı dağıtım programında yaptığı konuşmada, sosyal yardımlarla vatandaşların hayatlarını kolaylaştırdıklarını ve refahlarını artırmak için çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, çocuklara destek olmak amacıyla Tip-1 Diyabet tanısı almış ailelerin çocuklarına glikoz ölçüm cihazı verdiklerini ve bu cihazın çocukların sosyal hayatını kolaylaştırdığını söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim kampanyasının son gününde İzmir'de yaptığı konuşmada, AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın içkili mekanları ziyaret ederek güven vermeye çalıştığını söyledi. Özel, Dağ'ın AKP'ye yakın vakıfların üyesi ve geçmişte yöneticisi olduğunu hatırlatarak gerçek niyetlerini gizleyemeyeceklerini belirtti.
Bakan Özhaseki: "Bu işin tek şartı var büyükşehirde ve Serik'te elimizi ayağımızı kırmayın" Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: "Mecliste bir torba yasanın içerisinde bütün tapuları belediyemize, belediyemizden de sizlere aktaracağız" " Bunun dışında başka yolu yok,...
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana devam ettirdiği saldırıların biran önce sona erdirilmesinin ve halka acilen insani yardımların ulaştırılmasının insanlığın boynunun borcu olduğunu kaydetti. TYB, İsrail'in Gazze saldırıları ve insanlık dışı zulme dikkat çekmek amacıyla birlik binasında 'Gazze Çalıştayı' düzenledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Yeni Havalimanı'nın ihalesini yapacaklarını belirterek Hızlı Tren Hattı'nın Kırıkkale'den çıktığını ve Trabzon'a da geleceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, Trabzon'da devam eden ve yapılması hedeflenen projeler hakkında bilgiler verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle bir araya geldiği programda, İstanbul'da ve diğer bazı yerlerde kirli pazarlıkların döndüğü bir seçim süreci yaşandığını belirtti. Ayrıca, AK Parti'nin üye sayısının 11 milyon 500 bin olduğunu vurgulayarak, gençlerin desteğiyle milli iradenin sandıktan en güçlü şekilde çıkmasını sağlayacaklarını ifade etti.
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