Ankara'daki okullarda seçim sandıkları kuruldu - Son Dakika
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Politika

Ankara'daki okullarda seçim sandıkları kuruldu

Ankara\'daki okullarda seçim sandıkları kuruldu

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar, Ankara'daki okullarda kurulmaya başlandı. Yarın gerçekleştirilecek seçimler için 4 milyon başkentli, okul sınıflarında oy kullanacak.

30.03.2024 14:30  Güncelleme: 14:30
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Yeni yerel yöneticilerin seçileceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar Ankara'daki okullarda kurulmaya başlandı.

Türkiye'de yarın gerçekleştirilecek 31 Mart 2024 yerel seçimleri dolayısıyla seçimlerin sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilebilmesi dolayısıyla okullarda son hazırlıklar yapılıyor. Yarın 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullanacak. Bu çerçevede 4 milyon başkentlinin okul sınıflarında oy kullanacağı kabin bölümleri ve sandıkları, sandık başkanları tarafından kuruldu. Daha sonra ise sandık başkanları, sınıflardaki sıraları düzenleyerek sandık kurulu ve gözlemciler için hazır hale getirildi. Sandık numaraları ise okul koridorlarına ve kapıların üzerine asıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Türkiye, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

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