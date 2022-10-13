Ankara haberi: TBMM Başkanı Şentop, Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılını kutladı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılını kutladı.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Mücadelemizin ve Cumhuriyetimizin karargahı olan güzel Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yıl dönümünü kutluyorum. Aziz milletimizin kaderinin şekillendiği, milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisimize ev sahipliği yapan Ankara, bağımsızlığımızın tarihi simgesidir." ifadelerini kullandı.
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