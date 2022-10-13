Ankara haberi: TBMM Başkanı Şentop, Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılını kutladı - Son Dakika
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Ankara haberi: TBMM Başkanı Şentop, Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılını kutladı

13.10.2022 16:16
Ankara haberi: TBMM Başkanı Şentop, Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılını kutladı

Ankara bölgesinden gelen habere göre Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılını kutladı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılını kutladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Mücadelemizin ve Cumhuriyetimizin karargahı olan güzel Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yıl dönümünü kutluyorum. Aziz milletimizin kaderinin şekillendiği, milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisimize ev sahipliği yapan Ankara, bağımsızlığımızın tarihi simgesidir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Mustafa Şentop, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ankara haberi: TBMM Başkanı Şentop, Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılını kutladı - Son Dakika

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