Ankara Milletvekili Koray Aydın İYİ Parti'den istifa etti - Son Dakika
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Politika

Ankara Milletvekili Koray Aydın İYİ Parti'den istifa etti

Ankara Milletvekili Koray Aydın İYİ Parti\'den istifa etti

Ankara Milletvekili Koray Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Aydın, istifa paylaşımının hemen ardından İYİ Parti etiketini ve parti logolu fotoğrafını da kaldırdı.

27.06.2024 16:46
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(ANKARA) - İYİ Parti'den istifa ettiğini sosyal medya hesabından açıklayan Ankara Milletvekili Koray Aydın, İYİ Parti etiketini ve parti logolu fotoğrafını da istifa paylaşımının hemen ardından kaldırdı.

Ankara Milletvekili Koray Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurmuştu. Aydın, "Gelinen noktada; İYİ Parti'de varlığımıza, görüş, fikir ve önerilerimize artık pek fazla ihtiyaç duyulmadığına üzülerek kanaat getirmiş bulunuyorum. Bu kanaate varmamda Saray'daki malum görüşme ve sonrasındaki gelişmeler, bardağı taşıran son damla olmuştur. Dolayısıyla bu kanaatim yaklaşık iki yıllık bir sürece dayanan, belli bir birikimin sonucudur" demişti.

Aydın, X hesabından İYİ Parti etiketini ve parti logolu fotoğrafını kaldırdı

Aydın, istifa paylaşımının hemen ardından profilinde yer alan İYİ Parti etiketi ve İYİ Parti logolu fotoğrafını da kaldırdı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika Ankara Milletvekili Koray Aydın İYİ Parti'den istifa etti - Son Dakika

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