Ocak Partisi'nden Sincan'da mehteranlı açılış - Son Dakika
Üye Girişi

Ocak Partisi'nden Sincan'da mehteranlı açılış

21.08.2022 10:17
Ocak Partisi'nden Sincan'da mehteranlı açılış

Ankara'nın Sincan ilçesinde açılışı gerçekleştirilen Ocak Partisi İlçe Başkanlığı mehteranlı gösteri ile hizmete girdi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde açılışı gerçekleştirilen Ocak Partisi İlçe Başkanlığı mehteranlı gösteri ile hizmete girdi.

Ocak Partisi Sincan İlçe Başkanlığı açılışı Parti Genel Başkanı Kadir Canpolat'ın katılımıyla gerçekleşti. Açılışa, Kadir Canpolat'ın yanı sıra Sincan İlçe Teşkilatı Başkanı Murat Yardımcı ve çok sayıda Sincanlı katıldı. Kuran tilaveti ile başlayan program Mehteran gösteri ile devam etti.

İlçe Başkanlığında konuşan Canpolat açılacak parti genel merkezi için çağrıda bulunarak, "Bugün Sincan'da öyle bir temel atıyoruz ki; 10 gün sonra Balgat'ta bulunan genel merkezimizin açılışından önce Murat kardeşimizi kırmadık hem Osmanlı Ocaklarının hem de Ocak Partisi'nin açılışına müsaade ettik. Sincanımıza, ülkemize, tüm dünya medeniyetlerine, insanlığa hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ederken sizleri de aramızda görmekten onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Canpolat konuşmasının devamında şöyle devam etti:

"Bizler Osmanlı medeniyetini unutulmaya yüz tutmuşken, hiç kimseden hiçbir fedakarlık ya da destek beklemeden; yaratılanı, ecdadımızı düşündük. Henüz Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde Osmanlı adında kurum veya kuruluş yokken kendimizi ateşin tam ortasına attık."

"Başımızda böyle bir lider varken kendimize yeni bir lider mi arayacağız?"

Milli değerleri ayırt etmeksizin kucakladığını belirten Canpolat, "Siz Osmanlı Ocakları diyorsunuz ama Erdoğan'ı yine destekliyorsunuz'. Ne bekliyorsunuz, ihanetçilerden mi olacağız, ülkeyi mi satacağız? Başımızda böyle bir lider varken kendimize yeni bir lider mi arayacağız? Biz onun izinde, onun istikametinde, onun göstermiş olduğu hedefler üzere bu millete hizmet edeceğiz. Osmanlı medeniyetine, Atatürk'e ve etnik grupların tamamına sahip çıkan başka bir babayiğit var mı? Abdülhamid Han Gemisi'nden bile rahatsız oluyorlar. Bakın Abdülhamid Han da bizim, Fatih de bizim, Atatürk de bizim, Erdoğan da bizim" şeklinde konuştu.

"Onu (Recep Tayyip Erdoğan) Abdülhamid Han hazretlerinin yalnızlığına bırakmayacağız"

Türkiye'nin hem içeriden hem de dışarıdan hedef gösterildiğini belirten Canpolat, "Sizi hedef alan dış devletlere karşı ölümüne mücadele eden bir lider varken başımızda; onu Abdülhamid Han hazretlerinin yalnızlığına bırakmayacağız. AK Parti de bizim MHP de bizim vallahi CHP de bizim; oraya oy verenler de bizim kardeşlerimiz. HDP'ye oy verenler de bu milletin evladıdır. Hangi algılarla onları HDP'ye gönderdiyseler biz de gerçekleri anlatacağız" diye konuştu. - ANKARA

YORUMLAR
500
Yolda bulduğu cüzdanı çantasına koyarak kayıplara karıştı Yolda bulduğu cüzdanı çantasına koyarak kayıplara karıştı Başkentte trafik kazası: 1 ölü Başkentte trafik kazası: 1 ölü
Kaynak: İHA

Hisarcık, Sincan, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ocak Partisi'nden Sincan'da mehteranlı açılış - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:04 Cumhur, Millet ve Sosyalist Güç Birliği'nden sonra yani bir ittifak daha geliyor! "Türkiye İttifakı" için eylül ayının sonu işaret edildi
09:01 Hayatını kaybeden usta oyuncu Civan Canova'yla ilgili bilinmeyen gerçek! Duyanlar şaşırıyor
08:58 ABD'yi rahatsız eden yakınlaşma! Erdoğan ile Putin ilişkileri üzerinden yaptırım uyarısında bulundular
08:25 Meksika'da dev timsah, yüzen adamı önce boğdu sonra yuvasına sürükledi
05:26 Mardin'deki feci kazada şehit olan polisle ilgili kahreden detay! Bir hafta önce tayini çıkmış
03:03 Sokak düğününde arbede! Biber gazından etkilenen 1 bekçi şehit oldu
01:38 Putin'in akıl hocası siyasetçi Aleksandr Dugin'in kızı, içinde bulunduğu aracın patlaması sonucu hayatını kaybetti
01:24 Alkollü trafik canavarı polis kovalamacası sonucu yakalandı: Beni götürün cezaevine atın
01:08 Şırnak'ta kayıp olarak aranan genç kızın yarı çıplak cesedi bulundu!
00:58 Bakan Süleyman Soylu katliam gibi kazanın yaşandığı Mardin'e gitti: İhmal, kasıt her neyse ortaya çıkarılacaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 10:17:13. #1.11#
SON DAKİKA: Ocak Partisi'nden Sincan'da mehteranlı açılış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement