Ocak Partisi'nden Sincan'da mehteranlı açılış

Ankara'nın Sincan ilçesinde açılışı gerçekleştirilen Ocak Partisi İlçe Başkanlığı mehteranlı gösteri ile hizmete girdi.

Ocak Partisi Sincan İlçe Başkanlığı açılışı Parti Genel Başkanı Kadir Canpolat'ın katılımıyla gerçekleşti. Açılışa, Kadir Canpolat'ın yanı sıra Sincan İlçe Teşkilatı Başkanı Murat Yardımcı ve çok sayıda Sincanlı katıldı. Kuran tilaveti ile başlayan program Mehteran gösteri ile devam etti.

İlçe Başkanlığında konuşan Canpolat açılacak parti genel merkezi için çağrıda bulunarak, "Bugün Sincan'da öyle bir temel atıyoruz ki; 10 gün sonra Balgat'ta bulunan genel merkezimizin açılışından önce Murat kardeşimizi kırmadık hem Osmanlı Ocaklarının hem de Ocak Partisi'nin açılışına müsaade ettik. Sincanımıza, ülkemize, tüm dünya medeniyetlerine, insanlığa hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ederken sizleri de aramızda görmekten onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Canpolat konuşmasının devamında şöyle devam etti:

"Bizler Osmanlı medeniyetini unutulmaya yüz tutmuşken, hiç kimseden hiçbir fedakarlık ya da destek beklemeden; yaratılanı, ecdadımızı düşündük. Henüz Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde Osmanlı adında kurum veya kuruluş yokken kendimizi ateşin tam ortasına attık."

"Başımızda böyle bir lider varken kendimize yeni bir lider mi arayacağız?"

Milli değerleri ayırt etmeksizin kucakladığını belirten Canpolat, "Siz Osmanlı Ocakları diyorsunuz ama Erdoğan'ı yine destekliyorsunuz'. Ne bekliyorsunuz, ihanetçilerden mi olacağız, ülkeyi mi satacağız? Başımızda böyle bir lider varken kendimize yeni bir lider mi arayacağız? Biz onun izinde, onun istikametinde, onun göstermiş olduğu hedefler üzere bu millete hizmet edeceğiz. Osmanlı medeniyetine, Atatürk'e ve etnik grupların tamamına sahip çıkan başka bir babayiğit var mı? Abdülhamid Han Gemisi'nden bile rahatsız oluyorlar. Bakın Abdülhamid Han da bizim, Fatih de bizim, Atatürk de bizim, Erdoğan da bizim" şeklinde konuştu.

"Onu (Recep Tayyip Erdoğan) Abdülhamid Han hazretlerinin yalnızlığına bırakmayacağız"

Türkiye'nin hem içeriden hem de dışarıdan hedef gösterildiğini belirten Canpolat, "Sizi hedef alan dış devletlere karşı ölümüne mücadele eden bir lider varken başımızda; onu Abdülhamid Han hazretlerinin yalnızlığına bırakmayacağız. AK Parti de bizim MHP de bizim vallahi CHP de bizim; oraya oy verenler de bizim kardeşlerimiz. HDP'ye oy verenler de bu milletin evladıdır. Hangi algılarla onları HDP'ye gönderdiyseler biz de gerçekleri anlatacağız" diye konuştu. - ANKARA