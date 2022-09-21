İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yukarı Bahçelievler Mahallesi 'ndeki Aşkabat Caddesi'nde bando takımı eşliğinde karşılandı. Akşener'e bir bijuteri dükkanında, İYİ Partililerin CHP'li belediyelerden ihaleler aldığı iddialarıyla ilgili soru soruldu. Akşener, soruları yanıtlamayacağını belirtti. Akşener, bir vatandaşın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın muhalefeti hedef alarak 'seçimleri kazanma şansları yok, rakip de yok' sözlerine ne diyeceksiniz sorusuna gülerek karşılık verdi. Akşener, esnafın sorunlarını dinleyerek, onlarla sohbet etti. ( DHA )

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Politika › Ankara gündem haberleri | Akşener'den Çankaya'da esnaf ziyareti - Son Dakika

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