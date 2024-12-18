Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten Kumluca'ya 1.4 Milyar Lira Yatırım - Son Dakika
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Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten Kumluca'ya 1.4 Milyar Lira Yatırım

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek\'ten Kumluca\'ya 1.4 Milyar Lira Yatırım

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca ilçesine toplamda 1 milyar 418 milyon lira yatırım yaptıklarını ve 940 milyon lira daha yatırım planladıklarını açıkladı. Başkan, yapılan altyapı çalışmalarına ve sosyal yardımlara vurgu yaptı.

18.12.2024 16:27  Güncelleme: 16:29
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca'ya 1 milyar 418 milyon lira yatırım yaptıklarını, 940 milyon lira daha yatırım planladıklarını söyledi.

Başkan Muhittin Böcek, Kumluca ilçesini ziyaret etti. İlk olarak CHP Kumluca İlçe Başkanlığı'nda İlçe Başkanı Fahrettin Karaöz, partililer ve muhtarlarla bir araya gelen Başkan Böcek, ardından Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu'nu makamında ziyaret ederek, başarı dileklerini iletti.

Bahaneye sığınmadık

5 yıllık süre içerisinde de kimseyi ötekileştirmeden azimle gururla çalışmalarına devam edeceklerini belirten Başkan Muhittin Böcek, "Bıkmadan, usanmadan, bahanelere sığınmadan, 3 bin 311 kilometre yer altına su hattı döşedik. Dağlara taşlara 2 bin 656 kilometre yol yaptık. Buradan Ankara'ya kadar kanalizasyon döşedik. Kimsenin siyasi görüşüne bakmadan 4 bin 14 öğrenciye burs verdik. Tarımla uğraşan çiftçimize yardım ettik. Kreşler açtık" diye konuştu.

Yatırıma devam

Göreve geldiklerinden bu yana Kumluca'ya 1 milyar 418 milyon TL yatırım yaptıklarını söyleyen Başkan Böcek, şunları söyledi:

"Şimdi 940 milyon daha yatırım planladık. Altyapıyla ilgili, kurutma, paketleme tesisi ve hallerimizle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Afetlerde zarar gören üreticilerle ilgili de gereken neyse yapılacak. Birlik beraberlik içinde kimseyi ötekileştirmeden hizmetlerimize devam edeceğiz. Kumluca'nın 41 mahallesinde yapılması gereken ne varsa yapacağız. Kumluca Stadı'nı tamamladık, en kısa zamanda Kumluca Belediyemize stadımızı devredeceğiz. Hep beraber kullanacağız. Atatürk Stadyumunuz Kumluca'mıza şimdiden hayırlı olsun." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten Kumluca'ya 1.4 Milyar Lira Yatırım - Son Dakika

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