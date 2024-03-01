Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Korkuteliler Derneği ve Antalya Yörükler Derneği\'ni ziyaret etti

Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, Korkuteliler Derneği ile Antalya Yörükler Derneği'ni ziyaret etti. 5 yıllık görev süresi boyunca yerelden kalkınmaya büyük bir önem verdiklerini ifade eden Başkan Böcek, " Türkiye'deki 30 büyükşehir belediyesi arasında yerelden kalkınma konusunda birinciyiz. 19 ilçemizde yerelden kalkınma konusunda gereğini yaptık ve yapacağız, çünkü üretmek zorundayız" dedi.

Korkutelililer Derneği'nin Tarhana Buluşması'na katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, Korkutelili hemşehrileriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. "Biz atadan gelme Korkuteliliyiz, çakma değil" diyen Başkan Böcek, "Korkuteli'ne vefa borcum var. Bu yüzden Korkuteli'ne çok önem verdik ve ihmal etmedik. Herkesin başkanı olarak, azimle gururla bir 5 yıl daha sizlerin desteğiyle yola devam etmek istiyoruz. Hemşehrilerimiz için gece gündüz demeden çalışmak onların emrinde olmak boynumun borcudur" dedi.

"Üretmek zorundayız"

5 yıllık görev süresi boyunca özellikle yerelden kalkınmaya önem ve ağırlık verdiklerini kaydeden Başkan Muhittin Böcek, yerelden kalkınma konusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 30 büyükşehir belediyesi arasında ilk sırada olduğunu aktardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda yaptığı çalışmaların örnek alındığı belirten Başkan Böcek, "Fide fidan desteğinden arı kovanına, makine teçhizat desteğinden eğitim çalışmalarına kadar her şeyi yapmayı çalıştık. Biz köyden şehre değil şehirden köye doğru bir dönüş olması gerektiğine inanıyoruz. Özellikle gençlerimizi üretime teşvik etmeliyiz. Önümüzdeki süreçte ekonomik krizin en zor günlerini göreceğiz, yaşayacağız. Bu nedenle üretmek zorundayız ve üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Tarhana ikram etti

Korkutelililer Derneği Başkanı Adnan İmirgi de Başkan Muhittin Böcek'i ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek yaptığı hizmetlerden dolayı hem Korkutelilier hem de Antalyalılar adına şilt takdim etti. Başkan Böcek daha sonra çorba kazanının başına geçerek Korkutelili hemşehrilerine tarhana ikram etti.

"Yörükler Torosların evladını ağırladı"

"Torosların Evladı, Herkesin Başkanı" Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, CHP Kepez Belediye Başkan Adayı Mesut Kocagöz ve CHP Kepez Belediye Başkan Adayı Cem Kotan ile birlikte Antalya Yörükler Derneği'ni ziyaret etti. Yörüklerin yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Böcek, kendini evinde hissettiğini söyledi. Ziyarette Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman ve İl Beyi Mustafa Acarbulut Yörüklerle birlikte Başkan Böcek'i kapıda karşıladı. Yörük kültürünün Antalya'nın en önemli değeri olduğunu ifade eden Başkan Böcek, şöyle konuştu:

"Bir Yörük çocuğu olarak her zaman Yörük kardeşlerimin desteğini yanımda hissettim. Kültürümüze sahip çıkmak, onu tanıtmak ve geliştirmek için çalıştım. Tüm dünyadan Yörük-Türkmen kardeşlerimizi bir araya getirdiğimiz Yörük Festivali'mizi düzenledik. Halkımızın desteğiyle 5 yıl daha göreve geldiğimizde bu festivalimize farklı bir boyut kazandırarak sizlerle birlikte Yörük kültürümüzü tanıtmaya devam edeceğiz."

"Değerlerimize sahip çıkanlara kapımız açık"

Antalya Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman da Başkan Muhittin Böcek ve başkan adaylarını ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Duman, "Yörükler Derneği'nin kapısı yurtsever, vatansever, Türkiye Cumhuriyeti değerlerine sahip çıkan herkese açıktır. Bizlerin kırmızı çizgileri devletimize, milletimize, dinimize Türk töresidir. Bunlara karşı olan insanlar Yörükler Derneği'nden su bile içemez. Ama bu değerlere sahip her insan için burası onların yuvasıdır" dedi. - ANTALYA