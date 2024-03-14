Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, turizm sektörü temsilcileriyle iftar yemeğinde buluştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, turizm sektörü temsilcileriyle iftar yemeğinde buluştu. Türkiye'nin 55 milyar dolarlık turizm gelirinin 25 milyar dolarını Antalya'nın sağladığını söyleyen Başkan Böcek, Antalya'nın daha fazla yatırımı hak ettiğini söyledi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Nail Kamacı ve Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır ile birlikte turizm sektörü temsilcileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. 5 yıllık görev süresi boyunca başta arıtmalar ve altyapı yatırımları olmak üzere çevresel konulara da büyük önem verdiğini belirten Başkan Böcek, çevre odaklı turizm anlayışı ile Antalya'nın denizini, kumsalını, doğasını korumaya özen gösterdiklerini söyledi. Başkan Böcek, arıtmalara da ciddi bir yatırım yaptıklarını belirtti.
Göreve geldiğinde ilk iş turizmcilerin de içinde yer aldığı ANTAB'ı (Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği) kurduklarını söyleyen Başkan Böcek, "Antalya'mızın destinasyon bazında tanıtımı için turizmcilerimiz ile birçok fuara katıldık. Ortak paydamız hep Antalya oldu. Bugüne kadar ortak akılla birçok çalışma yaptık. Bundan sonra da ortak akılla yine kentimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
"Cadde Kundu çevre düzenleme projesi"
Böcek, yaptıklarının yanında gelecek dönem için yapacaklarını da anlattı. Başkan Böcek, turizmin merkezi Kundu'yu "Cadde Kundu" çevre düzenleme projesiyle geliştireceklerini söyledi. Kundu turizm merkezinin çehresini değiştirecek düzenlemeler yapacaklarını anlatan Başkan Böcek, "12 ay boyunca turizm sektörüne hizmet veren 13 kilometrelik Kundu turizm yolunu bisiklet, koşu yolları ve peyzaj alanları ile yenileyeceğiz. Bu turistik bölgenin yeşil alanlarını artırarak yenilenen ve modernleşen yüzüyle düzenleyerek bölge esnafının kalkınmasına ve turistlerin memnuniyetinin artışına katkı sağlayacağız" dedi.
Başkan Muhittin Böcek, Antalya'da Turizm Sürekli Eğitim Merkezi açacaklarını da belirterek, eğitim merkezinde ara eleman ihtiyacını çözüp, nitelikli insan kaynağı ile turizm sektörüne nitelikli istihdam sağlayacaklarını kaydetti.
"City Kart rehber olacak"
Turizmde akıllı belediyecilik uygulamalarına bir yenisini daha ekleyerek Antalya City Kart'ı hayata geçireceklerini anlatan Başkan Muhittin Böcek, "Şehir dışından Antalya'mıza gelecek olan tüm ziyaretçilerin rehber olarak kullanabileceği Antalya City Kart ile birlikte ziyaretçiler müzelere, taksilere ve kent içinde yönlendirmelere erişim olanağına sahip olacaklar. City Kart ile ziyaretçilerimize yeni kolaylıklar sağlayacak, turizmin gelişmesine destek olacağız" diye konuştu. - ANTALYA
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