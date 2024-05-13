Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı Yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı Yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, belediyenin yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere 1 milyar 500 milyon borçlanma önergesi ve Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 6 milyarlık ek bütçe talebi oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca, tutuklu Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün unutulmadığı toplantıda, Sarısu Halk Plajı ihalesi için görevlendirme yapıldı.

13.05.2024 17:29  Güncelleme: 17:50
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Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı Olağan toplantısı yapıldı. 93 maddenin görüşüldüğü toplantıda, AK Parti grubunun ret verdiği, belediyenin yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere 1 milyar 500 milyon borçlanması hakkında önerge ve Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 6 milyarlık ek bütçe talebinin görüşülmesine ilişkin önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

Mecliste Kocagöz unutulmadı

Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Başkan Muhittin Böcek başkanlığında, 93 gündem maddesini görüşmek üzere toplandı. Meclis toplantısı öncesi tutuklu Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün salonda bulunan masasının yerine fotoğrafı konulurken, "Mesut Kocagöz Yalnız Değildir" yazılı tişört sandalyesine yerleştirildi.

Grup sözcülerinin gündem konuşmalarını yaptığı toplantıda Muhittin Böcek, konuşmasına 12 Nisan 2024 tarihinde Konyaaltı ilçesinde gerçekleşen teleferik kazasında hayatını kaybeden vatandaş için rahmet dileyerek başladı. Teleferik kazası kapsamında tutuklanan ANET eski Genel Müdürü, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz için adalet çağrısında bulunan Böcek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kepezli hemşehrilerim bir an önce makamın gerçek sahibini Kepez'de belediye başkanı olarak görevine devam etmesini arzu ediyor. Ben de arzu ediyorum. İnşallah adalet kısa zamanda tecelli edecek ve Mesut Kocagöz görevinin başında olacaktır."

İki plan teklifi reddedildi

Meclis toplantısında, birçok madde oy birliğiyle kabul edilirken, Korkuteli Belediye sınırları içerisinde Uzunoluk Mahallesi güney kısmındaki park alanının hizmet alanına dönüştürülmesi, kaldırılan alana eşdeğer olarak İmrahor Mahallesi'ndeki kültürel tesis alanının park alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi oy birliğiyle reddedildi. Ayrıca Gazipaşa Belediye Meclisi'nin uygun bulduğu İstiklal Mahallesi'nde yer alan konut alanının yurt alanına dönüştürülerek yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi de oy birliğiyle reddedildi.

Sarısu ihalesi için görevlendirme yapıldı

93 gündem maddesinin oylanmasının ardından, komisyonların verdiği 4 önerge görüşüldü ve ASAT Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Plan bütçe komisyonunca meclise sunulan, AK Parti grubunun ret verdiği, belediyenin yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere 1 milyar 500 milyon borçlanması hakkında önerge ve Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 6 milyarlık ek bütçe talebinin görüşülmesine ilişkin önerge oy çokluğuyla kabul edildi. Ek olarak, 17 Mayıs Cuma günü Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 20 yıllığına kiraya verilmek için ihaleye çıkacak Sarısu Halk Plajı için de görevlendirilme yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sarısu ihalesine katılacak.

Meclis 1. Sıra Başkanvekili CHP Meclis Üyesi Bayram Ali Çeltik'in, ASAT Genel Kurulu toplantısı sırasında Başkan Böcek'le yer değiştirmesi meclis toplantısında renkli görüntülere sahne oldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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