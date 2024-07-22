Antalya'da Bambus Plajı'ndaki Araç İşgali Son Buldu - Son Dakika
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Antalya'da Bambus Plajı'ndaki Araç İşgali Son Buldu

Antalya\'da Bambus Plajı\'ndaki Araç İşgali Son Buldu

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin halka açtığı Bambus plajında, belediye çalışmalarını engellemek amacıyla devam eden araç işgali sona erdi. Belediyenin şikayeti üzerine geçen hafta alanda keşif yapan Muratpaşa Kaymakamlığı, alanı işgalden temizlenmiş halde belediyeye teslim etti.

22.07.2024 11:50  Güncelleme: 11:54
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Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin halka açtığı Bambus plajında, belediye çalışmalarını engellemek amacıyla devam eden araç işgali sona erdi. Belediyenin şikayeti üzerine geçen hafta alanda keşif yapan Muratpaşa Kaymakamlığı, alanı işgalden temizlenmiş halde belediyeye teslim etti.

Bambus plajı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930'da Antalya'yı ilk ziyaretinde, "Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir" dediği Erenkuş mevkisinin hemen alt tarafında yer alıyor. Falez sahil bandında 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' statüsüne sahip koyda yer alan plaj, 2015'te kaçak inşaatlarıyla gündeme geldi. Belediye, Nisan 2016'da plajdaki kaçak yapıları yıktı.

İhale iptal oldu

Muratpaşa Belediyesi, yıkımın ardından, kent hafızasının bir parçası olan plajı kente kazandırmak için Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na onlarca kez başvuruda bulundu. Başvurular sonuçsuz kalırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı plajın işletmesini Kasım 2022'de ihale etti. İhaleyi yıllık 1 milyon 910 bin lira kira bedeli karşılığı bir şirket alırken belediye de ihalenin iptali için dava açtı. Ankara 6. İdare Mahkemesi ihaleyi iptal etti.

Uysal'dan kararlı adım

Başkan Uysal, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda belediyenin 5 plajı için düzenlenen mavi bayrak töreninde Bambus plajının halka açılacağını söyledi. Muratpaşa Belediyesi alanda düzenleme ve temizlik çalışmalarına başlarken iptal edilen ihalenin sahibi olan şirket alana giriş çıkışları engellemek için lüks otomobilleri, yat taşımacılığında kullanılan TIR'ları bölgeye yığdı. Engellemelere rağmen Muratpaşa Belediyesi, alanda çalışmaları tamamladı ve Bambus'ta kent sakinleri Belediye Başkanı Ümit Uysal'la 13 Temmuz'da ilk kulacı attı.

Alanı işgalsiz teslim etti

Bambus plajı halka açılırken plajın üst kısmında yer alan ve imar planlarında semt spor sahası olarak ayrılan alanda araç işgali devam etti. Belediye, 'Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun' çerçevesinde semt spor sahasında belediyenin haklarının korunması için Kaymakamlığa başvuruda bulundu.

Kaymakamlık geçen hafta alanda keşif yaptı ve aralarında yat taşımacılığında kullanılan tırın da bulunduğu 4 taşıtın kaldırılmasına karar verdi. Karar, 19 Temmuz Cuma günü taşıtların camlarına asıldı ve kaldırılması için pazartesi saat 10.00'a kadar süre verildi. Taşıtlar süreyi beklemeden sahiplerince çekilirken Muratpaşa Kaymakamlığı, alanı işgalden temizlenmiş halde belediyeye teslim etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Antalya'da Bambus Plajı'ndaki Araç İşgali Son Buldu - Son Dakika

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