Antalya'da Lara Caddesi'nde Asfalt Yenileme Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Antalya'da Lara Caddesi'nde Asfalt Yenileme Çalışmaları Başladı

Antalya\'da Lara Caddesi\'nde Asfalt Yenileme Çalışmaları Başladı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, Güzeloba Mahallesi'nde kentin önemli ulaşım akslarından Lara Caddesi'nde asfalt yenileme çalışmalarına başladı. Çalışmanın hedefi, 24 saat içinde tamamlanarak caddenin daha kullanışlı hale getirilmesidir.

24.06.2024 12:45  Güncelleme: 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, Güzeloba Mahallesi'nde kentin önemli ulaşım akslarından Lara Caddesi'nde asfalt yenileme çalışmalarına başladı.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından 40 bine yaklaşan nüfusuyla Güzeloba'da cadde ve sokak yenileme çalışmalarına yeniden başladı. Mahallede çalışma bu kez aynı zamanda kentin ulaşım akslarından Lara Caddesi'nde devam ediyor. Caddenin Örnekköy bölgesine çıkan Bayındırlık Caddesi ve oteller bölgesine açılan PTT Caddesi kavşağında başlayan çalışmanın 24 saat içinde tamamlanması hedefleniyor. 6 bin 750 metrekare alanı kapsayan çalışmada 1 buçuk tona yakın asfalt serilecek. Bu kapsamda bölge eski asfalttan tamamen temizleniyor ve ardından sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güzeloba Mahallesi, Antalya, Emlak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Antalya'da Lara Caddesi'nde Asfalt Yenileme Çalışmaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:30 Apartman kapısında eski sevgili dehşeti Silahla öldürüp, aynı tabancayla intihar etti Apartman kapısında eski sevgili dehşeti! Silahla öldürüp, aynı tabancayla intihar etti
13:08 Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu’ndan günler sonra gelen “Azmanbüs“ açıklaması Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması
11:10 Dağıstan saldırısı Putin’e gözdağı mı Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü Dağıstan saldırısı Putin'e gözdağı mı? Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü
10:27 CHP’nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu Toplantıda 2 önemli konu var CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu! Toplantıda 2 önemli konu var
09:13 Çanakkale’de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı Çanakkale'de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
14:19 Ücretli öğretmenler yaz tatilinin başlamasıyla yine işsiz kaldı Ücretli öğretmenler yaz tatilinin başlamasıyla yine işsiz kaldı
13:47 MasterChef Türkiye’de Arzu Çoban’ın hikayesi şeflerin ağzını açık bıraktı: Ailemle hortuma yakalandık MasterChef Türkiye'de Arzu Çoban'ın hikayesi şeflerin ağzını açık bıraktı: Ailemle hortuma yakalandık
13:45 Taraftarlar kahrolacak Barış Alper Yılmaz Premier Lig’e gidiyor Taraftarlar kahrolacak! Barış Alper Yılmaz Premier Lig'e gidiyor
13:09 TBMM’de görevli polis ölü bulundu Emniyet esrarengiz olayı aydınlatmaya çalışıyor TBMM'de görevli polis ölü bulundu! Emniyet esrarengiz olayı aydınlatmaya çalışıyor
12:55 Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, Yaşayan En Güzel Kadın seçildi Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, Yaşayan En Güzel Kadın seçildi
12:49 Başsavcının kritik hamlesi avukatın hayata tutunmasını sağladı Başsavcının kritik hamlesi avukatın hayata tutunmasını sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 14:52:47. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Lara Caddesi'nde Asfalt Yenileme Çalışmaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement