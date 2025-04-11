Antalya\'da Ortadoğu Barış Toplantısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da "İki Devletli Çözüm ve Ortadoğu'da Kalıcı Barış Antalya Bakanlar Toplantısı"na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İki Devletli Çözüm ve Ortadoğu'da Kalıcı Barış Antalya Bakanlar Toplantısı"na katıldı. Antalya'da bir otelde düzelenen toplantıya Suudi Arabistan, Filistin, Bahreyn, Endonezya, Katar, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanları da iştirak etti. Toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. - ANTALYA