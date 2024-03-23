Antalya Döşemealtı\'nda İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Emre Afacan\'ın İftar Yemeğine Yoğun Katılım

Politika

31 Mart Yerel Seçimlerine günler kala Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde de heyecan dorukta. İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Mimar Emre Afacan'ın Döşemealtılı vatandaşlar için organize ettiği iftar yemeğine yoğun katılım gerçekleşti.

İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Mimar Emre Afacan'ın Döşemealtılı vatandaşlar için dün organize ettiği iftar yemeğine yoğun katılım oldu. İYİ Parti Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Mimar Emre Afacan, seçim çalışmalarına başladıkları günden bu yana gece gündüz vatandaşların nabzını tuttuklarını, somut ve gerçekçi projeler ortaya koyduklarını ifade etti. Afacan, iftara yoğun katılım gösteren vatandaşların da bu çabayı takdir ettiğini ve tercihini net olarak ortaya koyduğunu söyledi.

Gerek ülke genelinde gerekse Döşemealtı'nda seçim sonucunu belirleyecek olan oyların kararsızlardan geleceğini gördüklerini, çalışmalarını buna göre şekillendirdiklerini ifade eden Afacan, "İftar davetimizde de gördük ki ilçemizde kararsız olan vatandaşlarımız da artık karara varmış durumdalar. Sandığa kafalarında net bir tercihle gidecekler" diye konuştu.

İYİ Parti Adayı Mimar Emre Afacan tarafından 22 Mart Cuma günü Ilıca Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen iftar yemeğine Döşemealtı'nın birçok mahallesinden yoğun bir katılım oldu. İftara, Akkoç, Bademağacı, Dağbeli, Bıyıklı, Kovanlık, Karataş, Ilıca, Selimiye, Karaveliler, Killik, Camili, Ahırtaş, Ekşili, Dereli, Aşağıoba ve Kevşirler mahallelerinden vatandaşların da katılım sağladığı gözlendi. - ANTALYA