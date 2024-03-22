Antalya Gazeteciler Cemiyeti 40. Kuruluş Yıldönümü Etkinliği

Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) 40. kuruluş yıldönümüne etkinliğine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "40 yıl boyunca AGC üyeleri şehrin sesi oldu, haberleri objektif bir şekilde sunarak toplumun bilinçlenmesine katkı sağladı" dedi.
Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) 40. kuruluş yıldönümü töreni ve iftar programı Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlendi. Çok sayıda gazetecinin katıldığı programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın 40 yıl boyunca sesi, sözü ve kalemi olarak görev yapan Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin 40. Kuruluş Yıldönümüne katıldığından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
"AGC, 40 yıl boyunca şehrimizin sesi oldu"
Gazetecilik mesleğinin demokrasinin temel taşlarından biri olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Basın mensuplarımız, özverili çalışmalarıyla toplumun bilgiye erişim hakkını güvence altına alarak, demokrasimizin sağlıklı işlemesi için önemli bir görevi yerine getirmişlerdir. Bu önemli görev ve sorumluluğu başarıyla sürdüren Antalya Gazeteciler Cemiyeti bu yıl 40'ıncı yaşını kutluyor. Siz değerli Antalya Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, gazetecilik mesleğinin önemini her zaman en üst seviyede tutarak, toplumun haber alma hakkını korumak için çaba gösterdiniz. 40 yıl boyunca şehrimizin sesi oldunuz, haberleri objektif bir şekilde sunarak toplumun bilinçlenmesine katkı sağladınız" dedi.
Bakan Ersoy, üyelikte 40. yılını dolduran basın mensuplarının AGC'nin bugünlere gelmesinde çok önemli rol oynadığını belirterek, "Mesleğin duayenleri olarak sizler, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin bugünlere gelmesinde önemli bir rol oynadınız ve bu mirası gelecek nesillere aktarmak adına değerli katkılar sağladınız. Ben hem Kültür Turizm Bakanı olarak hem de bir Antalyalı olarak Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin 40. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş'ın nezdinde tüm üyelerinizi de tebrik ediyorum. Gelecekteki çalışmalarınızda başarılarınızın artarak devam etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
"Gazeteciler doğrudan, iyiden yana olanlardır"
AGC ile gazetecilerin hatıralardan oluşan "Neler yaşadık neler" adlı kitapla tanıştığını belirten Antalya Valisi Hulusi Şahin ise, gazetecilerin biriktirdiği hatıralar bir kitaba sığmayacak kadar fazla olduğuna dikkat çekti. Antalyalı gazetecilerin doğruyu tereddüt etmeden kamuoyunun önüne getirdiğine işaret eden Şahin, "Yanlış bir şey varsa da onu kamuoyunun önüne getirmekte tereddütte bulunmuyorlar. Gazetecilik bu değil midir? Bunu çok değerli buluyorum. Gazeteciler doğrudan, iyiden yana olanlardır. Antalyalı gazeteciler bunun örneğini 40 yıldır çok güzel bir şekilde veriyor" diye konuştu.
"AGC, turizm elçiliği yapıyor"
AGC Başkanı İdris Taş da, cemiyetin gücünü meslek ilkelerinden aldığını söyledi. Taş, Cumhuriyet'in 100. yılında tarihi Kaleiçi'nde Türkiye'nin en şık basın galerisini geliştirdiklerini ve her gün çok sayıda turistin bu galeriyi gezip kaydederek AGC'nin kentte adeta turizm elçiliği yaptığını aktardı. Törenin sonunda, AGC üyeliğinde 40 yılı dolduran gazetecilere plaket verildi. - ANTALYA
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