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Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: Antalya Havalimanı ihalesi ekonomiye olan güvenin göstergesi - Son Dakika

Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: Antalya Havalimanı ihalesi ekonomiye olan güvenin göstergesi

02.12.2021 10:33
Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: Antalya Havalimanı ihalesi ekonomiye olan güvenin göstergesi

Son dakika haberler... ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı'nın kapasite artırımı ve 25 yıllığına kiralanması ihalesinde en yüksek teklifi TAV Havalimanları AŞ-Fraport AG iş ortaklığının verdiğini, ihalede Türkiye'nin kazancının 8,5 milyar euro olduğunu belirterek, "Yapılan ihale...

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı'nın kapasite artırımı ve 25 yıllığına kiralanması ihalesinde en yüksek teklifi TAV Havalimanları AŞ-Fraport AG iş ortaklığının verdiğini, ihalede Türkiye'nin kazancının 8,5 milyar euro olduğunu belirterek, "Yapılan ihale ülkemizin ekonomisine olan güvenin bir göstergesidir" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı ihalesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. İhalenin Türkiye için önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı'nın Kapasite Artırımına Yönelik İlave Yatırımların Yapımı ile İç/Dış Hatlar, Genel Havacılık, CIP Terminalleri ve Mütemmimlerinin Kiralanmak Suretiyle verilmesine ilişkin ihalede 8 firmanın dosya satın aldığını, bunlardan 3'ünün yer görme belgelerini onaylattığını kaydetti.

İhaleye iki firmanın teklif verdiğini aktaran Karaismailoğlu, Vnukovo-INTEKAR Yapı ile TAV-Fraport AG iş ortaklığı gruplarının zarflarının açılmasının ardından, açık artırmaya geçildiğini söyledi. 12 tur sonunda 7 milyar 250 milyon euro ile en yüksek teklifin TAV Havalimanları AŞ-Fraport AG iş ortaklığından geldiğini, bu bedelin KDV ile birlikte 8 milyar 555 milyon euro olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu, "25 yıllık kira bedelinin yüzde 25'i peşin ödenecek. Bu bedel KDV ile birlikte 2 milyar 138 milyon euroya tekabül ediyor. İhale, var olan anlaşmanın sonlanacağı Ocak 2027'den Aralık 2051'e kadar olan dönemi kapsıyor" dedi.'TESİSLERİN YAPIM SÜRESİ 36 AY'Bakan Karaismailoğlu ayrıca, TAV Havalimanları AŞ-Fraport AG iş ortaklığının 765 milyon 252 bin 109 euro tutarında yatırım taahhüdünde bulunduğunu vurgulayarak, "Proje iç hatlar ve 2'nci dış hatlar terminallerinin büyütülmesi, 3'üncü dış hatlar terminali ve genel havacılık terminali, VIP terminali ve Devlet Konukevi yapımı, apron kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırımlar, yeni teknik blok, kule ve verici istasyonu yapımı, akaryakıt depolama ve dağıtım tesisi yapımı gibi yatırımları içeriyor. Tesislerin yapım süresi 36 ay, işletme süresi de 25 yıl olacak" ifadelerini kullandı. 'EKONOMİYE OLAN GÜVENİN GÖSTERGESİ'İhaleye katılan firma ortaklarının yabancı yatırımcı olduğunu hatırlatan Karaismailoğlu, ihaleye Türk, Fransız ve Alman ortaklığı ile Türk-Rus ortaklı şirketlerin katılmasının ekonomiye olan güvenin ve ilgisinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Yap-İşlet-Devret modeliyle yatırım ihtiyacının daha hızlı karşılandığını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemiz de gelir elde ediyor. Türkiye'nin, kararlı ve dinamik bir şekilde koşması gerekiyor. Bu bir maraton, en iyi enerji kaynaklarını kullanarak ön sıralara doğru istikrarlı bir ilerleme gerçekleştirmesi lazım. Turizm hareketliliği artarak devam edecek. Geleceğin Türkiye'sinde, turizm merkezlerinde bulunan havalimanlarının alt yapısını yenilemeye yönelik projeler geliştirmek hayati önem taşıyor. Ülkemizin turizmde küresel bir marka olmasında büyük bir payı bulunan Antalya'nın, bu iddiasını sürdürmesi de turizm odaklı kalkınma yaklaşımını esas alan projelere yönelmesi ile mümkün. Bu anlayışla Antalya Havalimanı'nı yenilikçi, vizyoner bir bakış açısıyla geliştirmeye yönelik yeni proje ve yatırımlar bizim için önemli."


Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: Antalya Havalimanı ihalesi ekonomiye olan güvenin göstergesi
Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: Antalya Havalimanı ihalesi ekonomiye olan güvenin göstergesi
Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: Antalya Havalimanı ihalesi ekonomiye olan güvenin göstergesi
Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: Antalya Havalimanı ihalesi ekonomiye olan güvenin göstergesi
Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: Antalya Havalimanı ihalesi ekonomiye olan güvenin göstergesi
Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: Antalya Havalimanı ihalesi ekonomiye olan güvenin göstergesi

Adil Karaismailoğlu, İhlas Haber Ajansı, Türkiye, Antalya, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: Antalya Havalimanı ihalesi ekonomiye olan güvenin göstergesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: Antalya Havalimanı ihalesi ekonomiye olan güvenin göstergesi - Son Dakika
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