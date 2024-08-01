Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan Sokak Hayvanlarıyla İlgili Konuştu

Politika

Sokak hayvanları ile ilgili yeni çıkan yasa hakkında konuşan Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "CHP belediyeleri olarak tavrımız nettir. Biz her zaman halkımızın ve hayvanlarımızın yanındayız. Bize bütçe verseler sokak hayvanı sorununu 2-3 yılda çözeriz" dedi.

Konyaaltı Belediyesi Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı, Beydağları Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'ın başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısının gündem dışı konusu sokak hayvanlarıyla ilgili yeni çıkan yasa oldu. Hayvanların öldürülmesine karşı olduklarını belirten Başkan Cem Kotan, "CHP belediyeleri olarak bu konuda tavrımız nettir. Biz her zaman halkımızın ve hayvanlarımızın yanındayız. Direnebildiğimiz kadar direneceğiz. İnşallah Anayasa Mahkemesi bu doğrultuda karar verir ve bu tartışma da gündemden kalkar" dedi.

"Konyaaltı'nda 12 bine yakın sokak hayvanı var"

Konyaaltı'nda 12 bine yakın sokak hayvanı olduğunu dile getiren Başkan Kotan, "Bu rakam size çok gelebilir. Fakat sistemli, iyi bir bütçeyle, vardiyalı bir veteriner hizmeti ve iyi bir kısırlaştırma programı ile 3 yılda Konyaaltı'nın sokak hayvanı sorununu çözersiniz. Hükümet belediyelerimizin İller Bankası'ndan aldığı payı artırsın. Bu payın bir kısmının da hayvanların kısırlaştırılmasıyla ilgili olduğunu belirtsin. Belediyeler bu parayı sadece buna harcasın. Bakın 2-3 yılda kısırlaştırma politikasıyla bu sorunun bittiğini göreceksiniz. Günah almaya gerek yok. Bu hayvanların suçu ne" diye konuştu.

Feslikan'a davet

Kotan meclis konuşmasında, bu hafta sonu Feslikan Yaylası'nda gerçekleştirilecek 26. Uluslararası Feslikan Yaz Şenlikleri ve Yağlı Güreşler için de açıklamalarda bulundu. Başkan Kotan, "Güreş tutkunlarını buluşturan Feslikan Yaz Şenlikleri ve Yağlı Güreşlerimiz cumartesi günü saat 20.00'de Koray Avcı ve Nazlı Öksüz konseri ile başlayacak. Yağlı güreşlerimiz ise pazar günü saat 09.00'da başlayacak. 521 No'lu otobüs hattı cumartesi ve pazar günleri Otogar-Feslikan Yaylası arasında sefer yapacak. Sefer saatlerine sosyal medya hesaplarımızdan da ulaşabilirsiniz. Vatandaşlarımızı bu coşkuya ortak olmaya bekliyoruz" dedi. - ANTALYA