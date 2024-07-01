Antalya Muratpaşa Belediyesi Bambus Plajını Halka Açıyor

Politika

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin açtığı dava sonucunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Bambus plajının özelleştirme ihalesinin iptalinin ardından koyun halka açılacağını ilan etti. Başkan Uysal, "Kıyıları halka açık tutma yükümlülüğümüz nedeniyle 30 yıl aradan sonra ilk kez kamu olarak Bambus plajına girmiş durumdayız" dedi.

Bambus, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930'da Antalya'yı ilk ziyaretinde "Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir" dediği Erenkuş mevkisinde yer alıyor. 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' statüsünde olan plaj, 2015'te kaçak inşaatlar, ruhsatsız yapılar, denizden getirilen iş makineleriyle gündeme geldi. Korunması gereken falezlerin demir profillerle kaplandığı, kayalıklara duvar örüldüğü ve koydaki plajın moloz doldurularak genişletildiği görüldü.

Muratpaşa Belediyesi, gerçekleştirdiği yıkımın ardından plajı halka açmak için Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na defalarca başvurdu. Ancak sonuçsuz kaldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plajı 8 Kasım 2022'de ihaleye çıkardı. Muratpaşa Belediyesi ihaleye şirketi Falez AŞ ile katıldı. Yıllık kira bedeli 185 bin liradan başlayan ihalede belediye şirketi teklifini 1 milyon 100 bine kadar yükseltti. Ancak ihale 1 milyon 910 bin lirada tamamlandı.

Muratpaşa Belediyesi, ihalenin iptali için açtığı davada Bambus'un devletin hüküm ve tasarrufu altındaki koruma statüsüne sahip bir alan olduğuna dikkat çekti, ihale şartnamesinin Kıyı Kanunu'na aykırı olduğunu savundu. İhalenin kıyıların kamu yararına kullanılması amacını ortadan kaldırdığını vurguladı. Ankara 6. İdare Mahkemesi, ihaleyi iptal etti.

Başkan Uysal, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla belediyenin 5 falez plajı için düzenlenen mavi bayrak töreninin ardından koyda incelemelerde bulundu. Uysal, kısa bir temizlik ve düzenleme çalışmasının ardından Bambus Koyu'nun halka açılacağını ilan etti. Başkan Uysal, şunları söyledi:

"İhale iptal edildiği için şu an kıyıları halka açık tutma yükümlülüğümüz nedeniyle 30 yıl aradan sonra ilk kez kamu olarak Bambus plajına girmiş durumdayız. Burayı bir haftalık belki 10 günlük bir hazırlıktan sonra basit büfe hizmeti vererek halkımıza açacağız. Bakanlığın yeniden ihale etmemesini diliyoruz. Eğer ihale ederlerse hem yasalara uyacağız hem de uygun olmayan idari tavırlara karşı hukuk yoluyla mücadele edeceğiz. Makul bir denge içinde yerel yönetimlerce halka açık tutulması Türkiye'nin, toplumun, devletimizin, milletimizin menfaatinedir. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 30 yıl aradan sonra ilk kez Bambus'ta kamu idaresi olarak bulunuyor olmaktan, yerel yönetim olarak bulunuyor olmaktan, burayı koordine ediyor olmaktan mutluyuz, hayırlı olsun." - ANTALYA