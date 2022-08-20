Kaymakam Yazıcı'ya veda programı düzenlendi - Son Dakika
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Kaymakam Yazıcı'ya veda programı düzenlendi

20.08.2022 13:33
Kaymakam Yazıcı'ya veda programı düzenlendi

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki yıldır kaymakamlık görevini yürüten Şaban Arda Yazıcı, Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Karabük'ün Safranbolu ilçesine atandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki yıldır kaymakamlık görevini yürüten Şaban Arda Yazıcı, Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Karabük'ün Safranbolu ilçesine atandı.

Kaymakam Şaban Arda Yazıcı için Kaş Belediye Başkanlığınca veda programı düzenlendi. Akçagerme Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa katılan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kaymakam Yazıcı'ya çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, hediye takdim etti.

Başkan Mutlu Ulutaş, programda yaptığı konuşmada, Kaymakam Yazıcı ile Kaş'ta iki yılı aşkın süre çalıştıklarını hatırlatarak, "Kaş ilçesi hizmetlere kavuştuysa burada Kaymakam Yazıcı'nın emeği, katkısı çoktur. Yaptığımız birçok projeye, hizmete verdiği destekle her zaman yanımızda oldu, kendisine çok teşekkür ederim" dedi.

Kaymakam Yazıcı'nın gönüllerde hoş bir Sada bıraktığını belirten Başkan Mutlu Ulutaş, "Bundan sonraki süreçte kendisine sağlık, sıhhat, hayırlı vazifeler ve muvaffakiyetler diliyorum. Bahtı da yolu da açık olsun" diye konuştu.

Kaymakam Yazıcı da Safranbolu'ya atanması dolayısıyla görevi kendisine tebliğ eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ettiğini kaydetti.

Kaş'taki görev süresi boyunca hukuku adilane şekilde uygulayarak çalıştığını anlatan Kaymakam Yazıcı, "Devletimiz Kaş ilçemize gereken değeri fazlasıyla vermektedir. Sadece ben değil, siyasetiyle yerel yönetimiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlarıyla müteşebbisleriyle Kaş, emin adımlarla 2023 hedeflerine ilerlemektedir. İki yıllık süreçte bu Yörük diyarında, bu kadirşinas, misafirperver halkın içerisinde bulunmaktan ve görev yapmaktan şeref duyduğumu ifade etmek istiyorum. Tüm Kaş halkına sevgi ve selamlarımı sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Ulutaş, Kaymakam Yazıcı'ya günün anısına Kaş'a özgü hediyeler takdim etti.

Program, İlçe Müftüsü Turgut Topaloğlu'nun okuduğu duanın ardından sona erdi.

Programa, Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, önceki dönem Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, önceki dönem Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, şehit ailelerinin yakınları, gaziler, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar da katıldı. - ANTALYA

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10 ülkeden 21 ressam Osmanlı kenti Safranbolu'yu resmediyor 10 ülkeden 21 ressam Osmanlı kenti Safranbolu'yu resmediyor Türki Cumhuriyetlerden ressamlar Safranbolu'nun güzelliklerini resimlerine yansıtıyor Türki Cumhuriyetlerden ressamlar Safranbolu'nun güzelliklerini resimlerine yansıtıyor
Kaynak: İHA

Safranbolu, Hisarcık, Karabük, Antalya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kaymakam Yazıcı'ya veda programı düzenlendi - Son Dakika

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