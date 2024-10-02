Antalya'nın Taşağıl Mahallesi'ne 19 Kilometrelik Kanalizasyon Hattı Yapılıyor - Son Dakika
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Politika

Antalya'nın Taşağıl Mahallesi'ne 19 Kilometrelik Kanalizasyon Hattı Yapılıyor

Antalya\'nın Taşağıl Mahallesi\'ne 19 Kilometrelik Kanalizasyon Hattı Yapılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat ilçesinde Taşağıl Mahallesi'ne kanalizasyon hattı döşemeye başladı. 40 milyon TL maliyetle 19 kilometre uzunluğundaki hattın, bölgede yaşam kalitesini artırması bekleniyor.

02.10.2024 12:36  Güncelleme: 12:40
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi'ne kanalizasyon hattı döşeyecek. İmalat çalışmaları başlayan 19 kilometrelik hattın yaklaşık 40 milyon liraya mal olması bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi'nde yeni kanalizasyon şebeke hattı imalatı gerçekleştiriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün "2024 Yılı Muhtelif (Manavgat-Taşağıl) İlçeler Kanalizasyon İnşaatı Projesi" kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarda, çapları 200, 300 ve 400 milimetre olan koruge borular kullanılıyor.

Bölgeye arıtma tesisi yapılması planlanıyor

Toplamda 19 kilometre uzunluğunda olan kanalizasyon şebeke hattı projesinin 15 kilometrelik kısmı ana hat olarak planlanırken, 4 kilometrelik kısmıysa abone hattı olarak planlandı. Daha önce kanalizasyon altyapısı bulunmayan Taşağıl Mahallesi'ndeki altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra, bölgeye altyapı sistemi hizmeti sunulacak. Toplamda 40 milyon TL maliyeti olan şebeke hattı imalatı tamamlandıktan sonra, bölgeye arıtma tesisi yapılması planlanıyor. Atık su sorununa kalıcı bir çözüm getirecek çalışmayla birlikte, bölgedeki vatandaşların yaşam kalitesini artıracak önemli bir adım atılmış olacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Antalya'nın Taşağıl Mahallesi'ne 19 Kilometrelik Kanalizasyon Hattı Yapılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'nın Taşağıl Mahallesi'ne 19 Kilometrelik Kanalizasyon Hattı Yapılıyor - Son Dakika
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