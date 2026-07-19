Aoun, Rubio ile Üçlü Anlaşmayı Görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, ABD'nin başkenti Washington DC'de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Görüşmede İsrail, Lübnan ve ABD arasında imzalanan üçlü çerçeve anlaşmaya yönelik başlıklar ele alındı.

ABD, Lübnan-İsrail arasındaki görüşmelerde arabuluculuk rolünü sürdürürken, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, ABD'nin başkenti Washington DC'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Aoun, temasları kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakan Rubio bugün Cumhurbaşkanı Aoun ile bir araya geldi. Görüşmede taraflar, üçlü çerçeve anlaşmasının uygulanmasına yönelik süreci ele aldı. Bakan Rubio, Cumhurbaşkanı Aoun liderliğindeki Lübnan hükümetinin ülkenin egemenliğini yeniden tesis etme, Hizbullah'ı silahsızlandırma ve altyapısını tasfiye etme yönündeki kararlı çabalarını takdir etti" ifadelerini kullandı.

Görüşmede ABD'nin üçlü çerçeve anlaşmanın uygulanmasına yönelik desteğini yinelediği belirtilirken, Washington'un "Lübnan hükümetinin barışın sağlanması, ekonomik toparlanma ve Lübnan halkı için daha iyi bir gelecek oluşturulmasına" yönelik çabalarını desteklemeyi sürdüreceği kaydedildi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada ise, Cumhurbaşkanı Aoun'un üçlü çerçeve anlaşmanın uygulanması konusunda Lübnan'ın tutumunun ABD'nin yaklaşımıyla uyumlu hale gelmesinin ve İsrail ordusunun üzerinde anlaşma sağlanan ilk pilot bölgeden çekilmesinin sağlanmasının önemine dikkat çektiği kaydedildi. Açıklamaya göre Aoun, ABD'nin Lübnan ordusu ve askeri kurumlarına yönelik desteğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, enerji, iletişim ve ulaştırma başta olmak üzere çeşitli sektörlerde ekonomik ve yatırım alanındaki ABD desteğinin artırılması için gerekli adımların atılması çağrısında bulundu.

Aoun'un salı günü ABD Başkanı Donald Trump ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Söz konusu görüşmede Lübnan'daki son durum, ateşkesin güçlendirilmesine yönelik adımlar ve İsrail'in işgalini sürdürdüğü Lübnan topraklarından çekilmesine ilişkin konuların ele alınması öngörülüyor.

ABD-İsrail-Lübnan arasındaki üçlü çerçeve anlaşma

ABD, İsrail ve Lübnanlı yetkililer, 26 Haziran'da Washington'da bir araya gelmişti. Görüşme sonucunda taraflar, İsrail ordusunun Lübnan'daki işgal ettiği bölgelerden kademeli olarak geri çekilmesine yönelik üçlü çerçeve anlaşmayı imzalamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ile Lübnan'ın Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve bölgede kontrolün Lübnan ordusuna devredilmesini öngören bir pilot proje üzerinde anlaşmaya vardığını söylemişti. Netanyahu, Beyrut ve Tel Aviv yönetimlerinin İsrail ordusunun önerdiği iki bölge üzerinde mutabakata vardığını kaydetmişti. Bu bölgelerden birinin Lübnan'ın güneyindeki sözde "Sarı Hat" olarak adlandırılan ve sınırın yaklaşık 10 kilometre kuzeyinden başlayarak Litani Nehri'nin güneyine kadar uzanan askeri bölgenin dışında yer aldığı ifade edilmişti. Diğer bölgenin ise Litani Nehri'nin kuzeyinde bulunduğu aktarılmıştı.

Taraflar arasındaki görüşmelerde Lübnan, İsrail ordusunun Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden daha hızlı çekilmesini talep ederken, İsrail ise Hizbullah'ın silahsızlandırılması talebinde bulunuyor. - WASHINGTON