Arabayatağı'ndan Mustafa Bozbey'e tam destek - Son Dakika
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Politika

Arabayatağı'ndan Mustafa Bozbey'e tam destek

Arabayatağı\'ndan Mustafa Bozbey\'e tam destek

Yıldırım'ın Arabayatağı Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Pazar alanında sevgi gösterisinde bulunan mahalle sakinleri, Bozbey'e umutlarını ifade etti. Bozbey, ziyaretlerine devam ederken vatandaşların sandık güvenliği taleplerine de yanıt verdi.

24.03.2024 11:15  Güncelleme: 11:23
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Yıldırım'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'e Arabayatağı'ndan tam destek çıktı. Pazar alanında Bozbey'e sevgi gösterisinde bulunan mahalle sakinleri "Umudumuz sensin" diyerek Büyükşehir Belediye Başkan Adayına ilgisini gösterdi.

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala ziyaretlerine aralıksız devam eden Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Yıldırım'ın Arabayatağı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün ve Yıldırım Belediye Başkan Adayı Mehmet Önder Mutlu ile birlikte Arabayatağı Kapalı Pazar Alanı'nı gezdi. Pazarda Bozbey'i gören vatandaşlar "Umudumuz sizsiniz. Bu sefer olacak" sözleriyle Başkan Adayına büyük ilgi gösterdi.

"Vatandaştan sandık güvenliği talebi"

Yoğun kalabalıktan pazar tezgahlarını gezmekte güçlük çeken Bozbey, vatandaşlarla birer birer fotoğraf da çektirdi. Yüksek enflasyona karşı alım gücü düşüklüğünden şikayet eden pazar esnafı ve mahalle sakinlerinin bir başka değindiği konu ise sandık güvenliği oldu. Bir vatandaşın "Sandıklara sahip çıkın!" demesi üzerine konuşan Bozbey, "Hiç merak etmeyin. İl teşkilatımız ve gönüllü ağımızla birlikte seçim günü sandık güvenliği konusunda göz açtırmadan büyük bir titizlikle çalışacağız. Bu konuda müsterih olun" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Arabayatağı'ndan Mustafa Bozbey'e tam destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • huseyin ergun: Kötü oynayıp ta maçı kaybedenler hakemi siyaset yapamayıp seçimi kaybedenler hep sandık güvenliğinden dolayı devleti suçlar bu ülkede. Kendileri hiç hata yapmazlar ama başkalarının hatalarından nemalanırlar. Hırsızın hiçbir suçu yoktur ama ev sahibi ve güvenlik güçleri suçlanır hep. Ve sonuç geldiğimiz nokta da budur. 0 0 Yanıtla

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