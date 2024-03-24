Yıldırım'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'e Arabayatağı'ndan tam destek çıktı. Pazar alanında Bozbey'e sevgi gösterisinde bulunan mahalle sakinleri "Umudumuz sensin" diyerek Büyükşehir Belediye Başkan Adayına ilgisini gösterdi.
31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala ziyaretlerine aralıksız devam eden Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Yıldırım'ın Arabayatağı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün ve Yıldırım Belediye Başkan Adayı Mehmet Önder Mutlu ile birlikte Arabayatağı Kapalı Pazar Alanı'nı gezdi. Pazarda Bozbey'i gören vatandaşlar "Umudumuz sizsiniz. Bu sefer olacak" sözleriyle Başkan Adayına büyük ilgi gösterdi.
"Vatandaştan sandık güvenliği talebi"
Yoğun kalabalıktan pazar tezgahlarını gezmekte güçlük çeken Bozbey, vatandaşlarla birer birer fotoğraf da çektirdi. Yüksek enflasyona karşı alım gücü düşüklüğünden şikayet eden pazar esnafı ve mahalle sakinlerinin bir başka değindiği konu ise sandık güvenliği oldu. Bir vatandaşın "Sandıklara sahip çıkın!" demesi üzerine konuşan Bozbey, "Hiç merak etmeyin. İl teşkilatımız ve gönüllü ağımızla birlikte seçim günü sandık güvenliği konusunda göz açtırmadan büyük bir titizlikle çalışacağız. Bu konuda müsterih olun" ifadelerini kullandı. - BURSA
Son Dakika › Politika › Arabayatağı'ndan Mustafa Bozbey'e tam destek - Son Dakika
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