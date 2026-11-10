Arakçi, savaşın askeri saldırı ve yaptırımlarla değil diplomasiyle biteceğini söyledi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, savaşın askeri saldırılar ve yaptırımlarla sona ermeyeceğini belirterek, "İlerlemenin tek yolu, İran'ın taleplerini ve masada duran 2 günlük teklifte belirtilen şartları karşılamak, saygı ve diplomasi dilini kullanmaktır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, IRNA haber ajansına röportaj verdi. Bakan Arakçi, ABD ile devam eden dolaylı görüşmelere ilişkin, "Savaşı ancak diplomasi sona erdirebilir" ifadelerini kullandı. Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a savaş açarak hedeflerinin hiçbirine ulaşamadığını ve ulaşamayacağını çok daha önce anlaması gerektiğini söyledi. Arakçi, yaptırımlar ve ekonomik baskı yolunun yanlış olduğunu Trump'ın da kısa süre içinde anlayacağını söyledi. Arakçi, "İran'a karşı savaş ne askeri harekatla ne de yaptırımların artırılmasıyla sona erecek. İlerlemenin tek yolu, İran'ın taleplerini ve masada duran 2 günlük teklifte belirtilen şartları karşılamak, saygı ve diplomasi dilini kullanmaktır" diye konuştu.

İran, Eylül ayında ABD'ye düşmanlıkları sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için 7 günlük teklif iletmiş, daha sonra Washington'un şartları karşılaması halinde teklifin uygulama süresini 2 güne indirmeye hazır olduğunu belirtmişti.

Tahran'ın talepleri

İran, savaşın sona ermesinin ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasının ancak taleplerinin karşılanmasından sonra 2 gün içinde mümkün olabileceğini belirtiyor. İran'ın talepleri arasında deniz ablukasının ve ekonomik yaptırımların kaldırılması, ABD tarafından dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması ve bölgedeki tüm cephelerdeki düşmanlıkların sona erdirilmesi yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise pazartesi günü Washington'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile görüştükten sonra, İran'a karşı savaşın askeri açıdan "fiilen sona erdiğini" belirtmiş, ancak ABD'nin İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasının yanı sıra karadan ve Hazar Denizi üzerinden ticareti kesmeyi amaçlayan Demir Kapı Görev Gücü'nün devam edeceğini ifade etmişti.