Arapgir Muhtarlar Derneğinde bayrak değişimi - Son Dakika
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Arapgir Muhtarlar Derneğinde bayrak değişimi

15.04.2022 14:34
Arapgir Muhtarlar Derneğinde bayrak değişimi

Malatya'nın Arapgir Muhtarları Derneği'nin 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Malatya'nın Arapgir Muhtarları Derneği'nin 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Derneğin yeni başkanı Özgür Çataltaş oldu.

Arapgir Muhtarları Derneği'nin 3. Olağan Genel Kurulu İlçe Kaymakamı Adnan Doğan, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Başkan Yardımcısı Ramazan Erdem, Siyasi Parti temsilciler ve muhtarlar katılımlarıyla Belediye Toplantı Salonu'nda yapıldı. Kurucu Başkan Turhan Onar'ın aday olmadığı tek liste gidilen seçimde Derneğin yeni başkanı Özgür Çataltaş oldu. Genel Kurulda konuşan, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Kurucu Başkan Turhan Onar'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek plaket taktim ederken, başkanlığa seçilen Özgür Çataltaş'a ise görevinde başarılar diledi. - MALATYA

Arapgir Muhtarlar Derneğinde bayrak değişimi
Arapgir Muhtarlar Derneğinde bayrak değişimi

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Hizb-i İslami Partisi, Haluk Cömertoğlu, Hisarcık, Malatya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Arapgir Muhtarlar Derneğinde bayrak değişimi - Son Dakika


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