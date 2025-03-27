Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Basın Mensuplarıyla İftar Yemeğinde Buluştu

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kentte görev yapan basın mensupları ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Belediye Başkanı Faruk Demir, basın mensuplarının katıldığı belediye sosyal tesislerinde düzenlediği iftar yemeğinde buluştu. Başkan Demir, basın mensuplarıyla beraber olmaktan mutlu olduğunu belirterek bu toplantıların daha sık yapılması gerektiğini fakat işlerin yoğunluğu ve hayata geçireceği projelerin takibi noktasında çalışmaları takip etmesi nedeni ile görüşemediklerini kaydetti.

Bu güne kadar verdiği sözleri ve vaat ettiği projelerin birçoğunu gerçekleştirdiklerini veya fiilen uygulama aşamasında olduklarını ifade eden Demir, "Ardahan için gayret ediyoruz. Şehrimize bir şeyler yapalım düşüncesiyle çalışıyoruz. Ciddi mesafeler aldık. Kısa sürede tamamladığımız bir sürü proje var. Çetin geçen bir kışın ardından yollarımızda bozulmalar oldu. Hazırlıklarımızı tamamladık ve en kısa sürede bozulan yollar yenilenecek' 'dedi. - ARDAHAN