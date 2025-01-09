Arıkan'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
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Politika

Arıkan'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Arıkan\'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, gazetecilerin baskılara rağmen görevlerine devam ettiğini vurguladı.

09.01.2025 14:51
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan mesajında, "Aziz milletimizin haber alma hakkı için gece gündüz çalışan; tarafsız, doğru ve etik habercilikten taviz vermeden mesleğini sürdüren tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Ülkemizdeki demokrasi değerlerinin göz ardı edildiği, hukukun akamete uğradığı her dönemde maalesef ki en büyük bedeli ödeyen mesleklerden biri gazetecilik olmuştur. Askeri vesayet döneminde büyük bir baskı ile mücadele eden gazeteciler, son yıllarda sivil vesayet tarafından aynı baskıya maruz kalmaktadır. Yerel ve ulusal medyadaki gazeteciler yıllardır sektörün kendi güncel sorunlarıyla birlikte aynı zamanda iktidarın baskısı ile de mücadele vermeye zorlanmaktadır. Bu süreçte birçok gazeteci hapse atılmış, yargılanmış ve birçok gazeteci ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır. Bu baskı gün geçtikçe daha da artmaktadır" dedi.

"İktidarın bu baskılarının maddi boyutu da olmuş ve reklam gelirlerinin birçoğu sadece yandaş medya organlarına aktarılmıştır"

"Bütün bu baskılara rağmen büyük bir gayretle görevini yapmaya çalışan, gerçeklerin insanlara ulaşması için büyük bir mücadele veren tüm gazeteciler ülkemizin medar-ı iftiharıdır" diyen Arıkan, "Ülkemizdeki zorlu şartların yanında uluslararası alanda da zorluk yaşayan gazeteciler, özellikle terörist İsrail tarafından büyük bir baskıya maruz kalmış ve yer yer katledilmişlerdir. Buna rağmen görevini yapan gazeteciler, yaşanan soykırımı tüm dünyaya saat saat duyurmuş ve bu sürecin en büyük kahramanları olmuşlardır. Görevini yaparken katledilen tüm gazetecileri bir kez daha rahmetle anıyorum. Çalışan Gazeteciler Günü'nün tüm gazeteciler için daha iyi hayat standartlarına ve çalışma şartlarına vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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