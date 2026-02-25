Arıkan: Emekli bayram ikramiyesi, her bayram için en az bir maaş olmalı

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Emekli bayram ikramiyesi, her bayram için en az bir maaş olmalıdır. Bunun aşağısında hiçbir rakam ikramiye değildir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Arıkan, Ramazan Bayramı'nda emeklilere verilecek olan emekli ikramiyesine ilişkin, "Ramazan Bayramı'na 3 hafta kaldı. Emeklilerimiz sabırla iktidarın, hükümetin açıklayacağı ikramiye rakamını bekliyorlar. Ama emekli ikramiyesi için konuşulan rakam sadece 5 bin Türk lirası. Emekli ikramiyesinin verilmeye başladığı yıl olan 2018 senesinde, emekliye verilen ikramiyeyle tam 5 gram altın alınabiliyordu. Bugün 5 bin TL ile kaç altın alabilirsiniz? Bir gram altın bile etmiyor. Dolayısıyla 5 bin gibi bir rakam ikramiye diye telaffuz edilecek bir rakam değildir. Buradan iktidara bir kez daha sesleniyoruz; emekli bayram ikramiyesi, her bayram için en az bir maaş olmalıdır. Bunun aşağısında hiçbir rakam ikramiye değildir. Sadece emeklilerimiz değil; engelli maaşı alanlarımız, dul ve yetim maaşı alanlarımız, şehit ve gazi maaşı alanlarımıza da bir maaş ikramiye bu bayram verilmelidir" diye konuştu.