Arnavutköy'de Ayhan Örs'ün imam hatiplere yönelik sözleri mecliste tepki çekti - Son Dakika
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Arnavutköy'de Ayhan Örs'ün imam hatiplere yönelik sözleri mecliste tepki çekti

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Arnavutköy\'de Ayhan Örs\'ün imam hatiplere yönelik sözleri mecliste tepki çekti
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Arnavutköy Belediye Meclisi Kasım ayı 1. oturumunda konuşan, CHP'den istifa ederek bağımsız meclis üyesi olan Ayhan Örs, imam hatip okulları ve öğrencileri için 'Keşke hiçbiri açılmasaydı' dedi. Örs'ün sözleri, diğer meclis üyelerinden tepki gördü.

Arnavutköy'de Eski CHP'li Meclis Üyesi Ayhan Örs'ten İmam Hatip öğrencileri ile ilgili söylediği sözlerle tepki çekti.

Arnavutköy'de CHP'den istifa ederek bağımsız meclis üyesi olan Ayhan Örs, belediye meclisinin Kasım ayı 1. oturumunda imam hatip okulları ve öğrencilerine yönelik tepki çeken ifadeler kullandı.

Arnavutköy Belediye Meclisi Kasım ayı 1. oturumunda konuşan Ayhan Örs, imam hatip okullarına yönelik: "Keşke hiçbiri açılmasaydı. Hepsi kapalı kalsaydı, keşke hiç açılmasaydı. Açtınız ne oldu? Okuldan bıkmış, muzdarip, okuma niyeti olmayan, aklı fikri boş işlerde olan çocuklarımız hepsi imam hatipte" dedi. Örs'ün sözleri, diğer meclis üyelerinden tepki gördü.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk PartisiPolitikaEğitimSon Dakika

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