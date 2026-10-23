Arnavutluk Başbakanı Rama, öğrencilere her saat görüşmeye hazır olduğunu söyledi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, istifasını talep eden ve 11 gündür protestolarını sürdüren öğrencilere diyalog çağrısını yineleyerek "Her saat görüşmeye hazırım" dedi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran'da protestolarını sürdüren öğrencilere yönelik diyalog çağrısını yineledi. Rama, Başbakanlık binası önünde gerçekleştirilen sembolik etkinlikte başbakanlık binası önündeki beton blokların üzerine "Diyalog" yazılı notlar bıraktı. Öğrencilere seslenen Başbakan Rama, öğrencilerle görüşmeye açık olduğunu vurguladı.Görüş ayrılıklarının çözümünde diyalog ve demokratik fikir alışverişinin önemine dikkat çeken Rama, "Arnavutluk'un daha iyi bir ülke olması gerektiğine inanan herkesle, nerede olursa olsun, her yerde ve her saat görüşmeye hazırım" ifadelerini kullandı.

Protestolar 13 Ekim'de başlamıştı

Arnavutluk'ta 13 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protestolarda Sağlık Bakanlığı'nın 21 Ekim tarihli verilerine göre 320 kişi yaralandı. Polis, 20 Ekim tarihine kadar 271 kişinin gözaltına alındığını açıklarken, ertesi gün 12 kişinin daha yakalandığı duyuruldu.

Arnavutluk'taki protestolar yalnızca göstericiler ve polis arasındaki sokak çatışmalarıyla değil, gözaltıların hukuka uygunluğu ve polisin güç kullanımıyla ilgili tartışmalarla da devam ediyor. 22 Ekim'de Tiran Mahkemesi'nin protestolar sırasında gözaltına alınan 11 kişinin serbest bırakılmasına karar vermesi ve bunlardan 8'inin gözaltına alınmasının hukuka aykırı bulması da tartışmaların alevlenmesine neden oldu.

Arnavutluk Kamu Denetleme Kurumu tarafından polis merkezleri ve hastanalerin denetlenmesinin ardından 21 Ekim'de basına yapılan açıklamada denetim sırasında toplam 118 kişinin gözaltında olduğu ve bunlardan 36'sının son birkaç saat içinde gözaltına alınanlardan oluştuğu duyurulmuştu. Gözaltında kötü muamele nedeniyle 6 şikayet alındığını da duyuran kurum, polise hem protestoların hem de polis merkezlerinin görüntü kayıtlarını muhafaza etme ve protestocuların haklarına saygı gösterme çağrısında bulunmuştu.