Arnavutluk Başbakanı Rama, öğrencilere her saat görüşmeye hazır olduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Arnavutluk Başbakanı Rama, öğrencilere her saat görüşmeye hazır olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, istifasını isteyen ve 11 gündür protestolarını sürdüren öğrencilere diyalog çağrısını yineleyerek her saat görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Rama, Tiran'da başbakanlık binası önündeki beton bloklara 'Diyalog' yazılı notlar bıraktı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, istifasını talep eden ve 11 gündür protestolarını sürdüren öğrencilere diyalog çağrısını yineleyerek "Her saat görüşmeye hazırım" dedi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran'da protestolarını sürdüren öğrencilere yönelik diyalog çağrısını yineledi. Rama, Başbakanlık binası önünde gerçekleştirilen sembolik etkinlikte başbakanlık binası önündeki beton blokların üzerine "Diyalog" yazılı notlar bıraktı. Öğrencilere seslenen Başbakan Rama, öğrencilerle görüşmeye açık olduğunu vurguladı.Görüş ayrılıklarının çözümünde diyalog ve demokratik fikir alışverişinin önemine dikkat çeken Rama, "Arnavutluk'un daha iyi bir ülke olması gerektiğine inanan herkesle, nerede olursa olsun, her yerde ve her saat görüşmeye hazırım" ifadelerini kullandı.

Protestolar 13 Ekim'de başlamıştı

Arnavutluk'ta 13 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protestolarda Sağlık Bakanlığı'nın 21 Ekim tarihli verilerine göre 320 kişi yaralandı. Polis, 20 Ekim tarihine kadar 271 kişinin gözaltına alındığını açıklarken, ertesi gün 12 kişinin daha yakalandığı duyuruldu.

Arnavutluk'taki protestolar yalnızca göstericiler ve polis arasındaki sokak çatışmalarıyla değil, gözaltıların hukuka uygunluğu ve polisin güç kullanımıyla ilgili tartışmalarla da devam ediyor. 22 Ekim'de Tiran Mahkemesi'nin protestolar sırasında gözaltına alınan 11 kişinin serbest bırakılmasına karar vermesi ve bunlardan 8'inin gözaltına alınmasının hukuka aykırı bulması da tartışmaların alevlenmesine neden oldu.

Arnavutluk Kamu Denetleme Kurumu tarafından polis merkezleri ve hastanalerin denetlenmesinin ardından 21 Ekim'de basına yapılan açıklamada denetim sırasında toplam 118 kişinin gözaltında olduğu ve bunlardan 36'sının son birkaç saat içinde gözaltına alınanlardan oluştuğu duyurulmuştu. Gözaltında kötü muamele nedeniyle 6 şikayet alındığını da duyuran kurum, polise hem protestoların hem de polis merkezlerinin görüntü kayıtlarını muhafaza etme ve protestocuların haklarına saygı gösterme çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: İHA
BaşbakanlıkEdi RamaPolitikaTiranDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana’da 30 bin liralık borca 5 milyon istendi: Çocuğu vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı Adana'da 30 bin liralık borca 5 milyon istendi: Çocuğu vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Antalya’dan umreye giden 68 yaşındaki Ali Gökmen, oğlunun kabrinde fenalaşıp öldü Antalya'dan umreye giden 68 yaşındaki Ali Gökmen, oğlunun kabrinde fenalaşıp öldü
Archie Brown örgülü saçlarını kestirdi: Fenerbahçeli sol bek derbi öncesi imaj değiştirdi Archie Brown örgülü saçlarını kestirdi: Fenerbahçeli sol bek derbi öncesi imaj değiştirdi
Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti’ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin
Üniversite öğrencisinden tespih için para istedi, araya giren vatandaş genci uzaklaştırdı Üniversite öğrencisinden tespih için para istedi, araya giren vatandaş genci uzaklaştırdı
Cinsel ilişki, şantaj ve idam İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
13:56
Osimhen için 11 yıl önce yazdıkları olay oldu Şimdi milyonlar konuşuyor
Osimhen için 11 yıl önce yazdıkları olay oldu! Şimdi milyonlar konuşuyor
13:45
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
13:27
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı
1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
13:06
Aydın’da eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, arka cam kırılarak yakalandı
Aydın'da eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, arka cam kırılarak yakalandı
12:58
Operasyon sırasında ortalık karıştı Özel Harekat polisini zor tuttular
Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular
12:24
İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar’da Yeni Parti, ORC’de AK Parti birinci
İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar'da Yeni Parti, ORC'de AK Parti birinci
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 14:25:27. #7.13#
SON DAKİKA: Arnavutluk Başbakanı Rama, öğrencilere her saat görüşmeye hazır olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei