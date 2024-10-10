Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj'dan Erdoğan'a : "Arnavutluk ve Arnavutların dostu"

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj görüşmesine ilişkin açıklamada Begaj'ın görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'Arnavutluk ve Arnavutların dostu' olarak tanımladığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ilk durağı kapsamında geldiği Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile görüştü. Görüşmeye ilişkin Arnavutluk Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Begaj ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında baş başa görüşme gerçekleştirildi ardından ilgili heyetler arasında görüşme gerçekleşti.

Görüşmede iki ülkenin arasındaki muhteşem düzeyde ilerleyen ilişkiler ve bu ilişkilerin daha fazla derinleşmesi ve güçlenmesine dair mevcut imkanlara odaklanıldı. Cumhurbaşkanı Begaj, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'Arnavutluk ve Arnavutların dostu' olarak tanımladı" ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede konuşan Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj, "Kardeşlik işbirliğimizi güçlendirmeye son derece kararlıyım. Bu işbirliği bizim önceliğimizdir. Bu işbirliği depremlerin yaşandığı sırada halklarımızın dayanışmasıyla kanıtlanmış bir işbirliğidir. Bu işbirliği bu ziyaretle birlikte ve ilgili anlaşmanın da imzalanmasıyla daha fazla büyüyecek ve artacaktır. Arnavutluk iki ülke arasındaki işbirliğinin her alanında ilişkileri ilerletmeye devam etme konusunda güçlü bir iradeye sahiptir. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin İkinci Toplantısının düzenlenmesi, güvenlik, savunma, yenilenebilir enerji, ekonomi ve ticaret, altyapı, turizm, çevre ve diğer önemli konularda ikili işbirliğinin daha derin ve daha somut bir şekilde değerlendirilmesi için iyi bir fırsattır" ifadelerini kullandı.

Begaj'dan Erdoğan'a teşekkür

Görüşmede Arnavutluk ve Türkiye arasındaki işbirliğin önemi ve her iki ülkenin üye olduğu uluslararası örgütlerde karşılıklı olarak katkıda bulunmaları vurgulandı. Arnavutluk Cumhurbaşkanı mevkidaşı Erdoğan'a, Arnavutluk'un NATO'ya entegre olmasından önce ve sonrasında Türkiye'nin sağladığı yardımlardan ve güvenlik üyelerinin ortak misyon ve operasyonlarda sağladığı muhteşem ilişkilerden dolayı teşekkürlerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Begaj, Türkiye'nin Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitme ve modernleştirme noktasında yaptığı yardımlardan dolayı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Arnavutluk'un, bölge ve Orta Doğu üzerinde doğrudan etkisi olan güvenlik konuları konusunda görüş alışverişinde bulunma noktasında kararlı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Begaj, Gazze'de yaşananlardan bahsederek, "Arnavutluk devamlı olarak ve herhangi bir çekince duymadan barış içinde yaşayan ve iyi komşuluk ilişkileri sürdüren iki bağımsız devlet çözümünü desteklemiştir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Begaj, Arnavutlara ve özellikle de Kosova'ya yönelik yapılan yardımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Görüşmede, ekonomik işbirliği projelerinin ilerletilmesi yoluyla ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Begaj, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme sırasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Arnavutluk'un en büyük ticari ortaklar arasında yer almaktadır. Türk yatırımlar Türkiye'yi Arnavutluk'un en büyük dördüncü ortağı haline getiriyor. Türk şirketlerin altyapı, turizm, enerji, teknoloji, ziraat, üretim ve işletme sanayi gibi farklı sektörlerde Arnavutluk'ta yatırım yapmalarını olumlu karşılıyoruz" - TİRAN